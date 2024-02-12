الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البورصة تنخفض 0.05 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2477.62 نقطة، بانخفاض نسبته 0.05 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1.726 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 19 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والإتصالات، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.60 %، 0.72 %، 0.67 %، 0.23 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والانشائية، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، العقارات، البنوك 3.64 %، 0.65 %، 0.54 %، 0.47 %، 0.44 %، 0.38 %، 0.38 %، 0.26 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.18 %، 0.12 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.82 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.42 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.35 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.00 %، ونوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 3.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.87 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.76 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.55 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.55 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.55 %.
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