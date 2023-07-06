البورصة تنخفض %0.24

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 2471.09 نقطة، بانخفاض نسبته 0.24 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي 6.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3،187 عقدا.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.06 %، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.08 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين، الطاقة و المنافع، العقارات، الفنادق و السياحة، الصناعاتالكيماوية، البنوك 1.10 %، 0.59 %، 0.36 %، 0.19 %،0.19 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية و الإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا و الاتصالات، النقل، الأغذية و المشروبات، الخدمات التجارية 2.61 %،2.37 %، 1.27 %، 0.75 %، 0.73 %، 0.33 %، 0.09 %،0.01 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.94 %، تطوير العقارات بنسبة 4.69 %، التأمين الأردنية بنسبة 4.55 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.26 %، و المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.17 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.81 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 4.55 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 4.05 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.96 %، و مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 3.49 %.