"البورصة" ينخفض 0.16 %

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عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2434.52 نقطة، بنسبة 0.16 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2009 عقود.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.53 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.51 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، التأمين، الخدمات التعليمية 1.00 %، 0.77 %، 0.45 %، 0.42 %، 0.29 %، 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الخدمات التجارية 2.06 %، 0.71 %، 0.69 %، 0.54 %، 0.44 %، 0.38 %، 0.35 %، 0.27 %، 0.11 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 5.00 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.92 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.71 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.58 %، والمتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.55 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 5.10 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.89 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 4.71 %، حديد الأردن بنسبة 4.35 %، وزارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.23 %.