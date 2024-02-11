"التأمين الإسلامية" توصي بتوزيع %10 أرباحا نقدية و%10 أسهما مجانية

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عمان - الغد - أعلنت شركة التأمين الإسلامية عن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام 2023، حيث بلغت أرباح المساهمين قبل الضريبة للعام 2023 مبلغ 2,549 مليون دينار مقابل مبلغ 2,347 مليون دينار للعام 2022، بنسبة نمو بلغت حوالي 9 %.وأشاد الأستاذ/ موسى شحادة رئيس مجلس إدارة الشركة بالنتائج التي حققتها الشركة للعام 2023 على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه القطاع التأميني من حيث، المنافسة الشديدة والتي تؤكد قوة وكفاءة الشركة في المحافظة على مكانة متقدمة بين شركات التأمين العاملة في الأردن، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 560,34 مليون دينار مقابل حوالي 31,215 مليون دينار للعام 2022، أما التعويضات المدفوعة خلال العام 2023، فقد بلغت حوالي 24,389 مليون دينار.وبلغ مجموع موجودات الشركة للعام 2023 حوالي 53,499 مليون دينار مقابل حوالي 48,948 مليون دينار للعام 2022 بنسبة نمو حوالي 10 %، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 23,123 مليون دينار مقابل حوالي 22,977 مليون دينار للعام 2022، بنسبة 154 % من رأسمال الشركة.وقال شحادة: "إن مجلس الإدارة صادق في اجتماعه أمس، على الميزانية العمومية والبيانات الختامية وقدم التوصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها بتاريخ 2024/4/28 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 10 % من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة للعام الحالي".كما أوصى المجلس، الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة وذلك بتوزيع أسهم منحه مجانية على المساهمين بنسبة 10 % من رأسمال الشركة، ليصبح رأسمالها الاسمي والمدفوع ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني/ سهم، تؤخذ من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.من جانبه قال الأستاذ / رضا دحبور مدير عام الشركة: "إننا نعتز بما حققته شركتنا من نمو مستدام في مختلف نتائجها وأعمالها، وقد عملت الشركة خلال العام 2023 على الاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر لدعم نمو الأعمال وتحسن من الربحية وحققت هامش ملاءة مالية نسبته 312 % مقابل 278 % للعام 2022، وتأكيداً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركتنا في السوق المحلية والعالمية، فقد تم تجديد اتفاقيات إعادة التأمين كافة، مع كبرى شركات إعادة التأمين والتوسع في الاتفاقيات للعام 2023 وحصلت الشركة للمرة التاسعة على التوالي على التصنيف الائتماني بدرجة (A) من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، وتوجت هذه الإنجازات بفوز الشركة للعام الثالث على التوالي، بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن للعام 2023 حسب مجلة (World Finance) العالمية، وتم تجديد رخصة شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة المطبق في الشركة، بحيث تقدم الشركة خدماتها التأمينية كافة، وفق أحدث معايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع معيار الأيزو الدولي 9001:2015".ويذكر أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.