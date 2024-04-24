الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية

منصة خاصة للتجارة الإلكترونية
منصة خاصة للتجارة الإلكترونية

كشف تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) عن الربع الأول من العام الحالي أن الحكومة بصدد طرح عطاء لإنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية، فيما يتم العمل على إعداد خطة لإنشاء مسرعات أعمال في التجارة الإلكترونية.

اضافة اعلان


كما أظهر التقرير ضمن سير العمل في قطاع التجارة عن بدء الحكومة بتنفيذ خطة تدريبية للقضاة حول الموضوعات التجارية المتخصصة لرفع قدراتهم وتأهيلهم، وتم البدء بعقد مجموعة من الدورات وهي تطبيقات عملية حول قانون الإعسار ودورة حول الإعسار وتطبيقات في عقود الفيديك، وتطبيقات عملية حول عقود التأجير التمويلي وتطبيقات عملية في قانون الشركات والعمليات المالية والمصرفية والبنكية.


وبحسب تقرير سير العمل الصادر حديثا تشمل الإجراءات التي تم إنجازها ضمن محور التجارة برفع مسودة الأنظمة المعدلة بما يتضمن إلغاء رخصة المكتبات، وتمت الموافقة على الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء وهي الآن قيد المراجعة من قبل ديوان التشريع والرأي.


يشار إلى أن  مجلس الوزراء كان قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2023، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2023.


ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عملية تسجيل مبسطة لا تخضع للترخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي الترخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم، من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.


فيما يتعلق بالقطاع الصناعة يظهر سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن الربع الأول من العام الحالي إنجاز العديد من الإجراءات ضمن هذا القطاع وتتمثل في إقرار وثيقة السياسة الصناعية (2024 - 2028) والتي تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناء على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة فيما تم تشكيل فريق وطني المتابعة تنفيذ الوثيقة.


 وتشمل السياسة خمس صناعات عالية القيمة وهي الغذائية، الدوائية، المحيكات الكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، كما تم إعداد مسودة الخطة التفصيلية لوثيقة السياسة الصناعية وهي الآن قيد المراجعة، حيث تم تشكيل 8 فرق عمل لتنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية.


كما تم ضمن قطاع الصناعة الانتهاء من إعداد وثيقة الشروط المرجعية الإستراتيجية وخريطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني بالإضافة إلى الإقرار والمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على إطلاق ثلاث برامج دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024، وهي مشروع اعمل مشروعك، ومشروع تطوير ومشروع رفع جودة الحياة بالإضافة إلى استكمال العمل في برنامج تصديرك على حسابنا للعام 2024 لدعم 50 شركة.


واستناد إلى مؤشر سير العمل  بالبرنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي وبخصوص إنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية (مرصد للأسعار)، تم ربط قاعدة البيانات بالسوق المركزي ومسلخ عمان، وتم إعطاء الصلاحيات للمراكز التجارية والمؤسسة المدنية بإدخال أسعار سلعها، ويجري العمل على استكمال العمل على مرصد الكميات.


كما تم إنجاز إجراءات ضمن قطاع الصناعة تتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، إذ تم البدء باستقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وسيتم استقبال الطلبات لـ 3 برامج، هي الحوافز المبنية على المخرجات والذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، وتحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض، فيما سيعلن عن بدء استقبال طلبات طلبات البرنامج الرابع  المعني بترويج الصادرات التي تنفذها شركة بيت التصدير في النصف الثاني عام 2024.


يشار إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

 

اقرأ المزيد : 

التجارة الإلكترونية في الأردن.. التحديات والحلول

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)

تأخر استئجار وحدة تخزين عائمة يعيق تنفيذ "التحديث" في "الطاقة"

22 نيسان 2024
"التحديث".. إنجاز 10 إجراءات بمحور تحفيز الاستثمارات

"التحديث".. إنجاز 10 إجراءات بمحور تحفيز الاستثمارات

22 نيسان 2024
العلم الأردني

التحديث الاقتصادي.. الأردن يتقدم في عدد من المؤشرات الدولية

20 نيسان 2024
مبنى وزارة الصناعة والتجارة -(من المصدر)

مخزون القمح يغطي استهلاك 10 أشهر

04 نيسان 2024
اقرأ أيضا
ميناء الحاويات في العقبة-(أرشيفية)

توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة

منذ19 ساعة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة

منذ19 ساعة
العلم الأردني

36 مليار دينار الناتج الإجمالي في 2023

منذ20 ساعة
العلم الأردني

مصفوفة الإصلاح.. 16 إجراء لتعزيز الاستثمار والصادرات

23 نيسان 2024
مطار الملكة علياء الدولي

%5 انخفاض أعداد المسافرين في المطارات الأردنية

23 نيسان 2024
خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)

تأخر استئجار وحدة تخزين عائمة يعيق تنفيذ "التحديث" في "الطاقة"

22 نيسان 2024
افكار و مواقف

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم

هذا هو شكل مجلس النواب القادم

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات | منذ19 ساعة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 