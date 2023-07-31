التخطيط الإستراتيجي عبر الذكاء الاصطناعي

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د. حمزه العكاليكيلعب التخطيط الإستراتيجي دورا مهما في تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. تقليديا، تم الاعتماد على الاستشاريين البشريين لتقديم الخبرة والتوجيه في هذه العملية المعقدة. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي أثارت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الحواسيب أن تقوم بالعيد من الوظائف التي كان الاستشاريون يؤدوها بشكل فعال في التخطيط الإستراتيجي على المستوى القطري. في السنوات الأخيرة، أحدثت التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التخطيط والتنمية الحضرية. من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة والاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن لصناع القرار اكتساب رؤى قيمة في القضايا الحضرية المعقدة ، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة للتنمية المستدامة.لذلك، في الوقت الذي تكون فيه الحاجة للمخططين الإستراتيجيين ماسة بسبب عدم وجود فريق محترف لقيادة البلاد نحو مستقبل مزدهر، فمن المناسب استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز عمليات التخطيط الإستراتيجي على مستوى الدولة. فنظرا لأن الدول تواجه تحديات متزايدة التعقيد، فإن الذكاء الاصطناعي يقدم نهجا تحويليا لصنع القرار، مما يمكن الحكومات من الاستفادة من كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، واتخاذ خيارات سياسية مستنيرة. لذلك، نظرا لوجود عدد كبير من الأشخاص المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في المملكة، فمن المفيد بناء خوارزميات متطورة لتسليط الضوء على المجالات الرئيسية حيث يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التخطيط الإستراتيجي، بما في ذلك تحليل السيناريو والنمذجة التنبؤية وتخصيص الموارد وتقييم المخاطر .وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أظهر قدرات رائعة مثل تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والنمذجة التنبؤية. تجعل هذه القدرات من الذكاء الاصطناعي بديلا جذابا لمهام التخطيط الإستراتيجي التي تتطلب تحليل بيانات مكثفة. لكن ما يزال الذكاء الاصطناعي يعاني من قيود يجب مراعاتها عند تقييم دوره المحتمل في التخطيط الإستراتيجي على مستوى الدولة. فالحواسيب تفتقر إلى فهم السياق والحدس والحكم الأخلاقي - وهي الصفات التي يجلبها المستشارون البشريون إلى الطاولة. وغالبا ما يشتمل التخطيط الإستراتيجي على عمليات اتخاذ قرارات ذاتية تتطلب فهما دقيقا ومراعاة وجهات نظر متعددة.يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات التاريخية لتوليد سيناريوهات متعددة ليأخذها صانعو السياسات في الاعتبار عند صياغة الإستراتيجيات.وتساعد هذه السيناريوهات في توقع النتائج المحتملة وتمكين الحكومات من تطوير خطط طوارئ قوية. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالنمذجة التنبؤية: من خلال الاستفادة من تقنيات التعلم الآلي، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالاتجاهات والنتائج المستقبلية بناء على أنماط البيانات التاريخية.وكذلك يتيح ذلك لواضعي السياسات إجراء تنبؤات أكثر دقة حول النمو الاقتصادي أو التغيرات الديموغرافية أو التأثيرات البيئية. علاوة على ذلك، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين تخصيص الموارد من خلال تحليل عوامل مختلفة مثل التركيبة السكانية للسكان أو احتياجات البنية التحتية أو قيود الميزانية. وهذا يمكن الحكومات من تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية. وبالتالي، يمكن لنماذج تقييم المخاطر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحديد نقاط الضعف في مختلف القطاعات مثل تهديدات الأمن السيبراني أو الكوارث الطبيعية. ويمكن للحكومات بعد ذلك تحديد أولويات جهود التنفيذ بناء على هذه التقييمات.وعلية يجب على الحكومات أن تنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه أداة لتعزيز عملية صنع القرار البشري بدلا من استبداله حيث يتيح استخدام تقنيات النمذجة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي لصانعي القرار توقع السيناريوهات المستقبلية بناء على أنماط البيانات التاريخية. هذه القدرة مفيدة بشكل خاص للتنبؤ بالنمو السكاني، وتوقعات الطلب على الطاقة، وتأثيرات تغير المناخ ، أو الاتجاهات الاقتصادية. من خلال محاكاة السيناريوهات المختلفة باستخدام النماذج التنبؤية ، يمكن لواضعي السياسات تقييم النتائج المحتملة قبل تنفيذ الخطط الإستراتيجية.من ناحية أخرى، هناك تحديات واعتبارات أخلاقية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم، مثل: جودة البيانات والخصوصية: فنجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد في التخطيط الإستراتيجي على توافر بيانات عالية الجودة. يجب على الحكومات ضمان سلامة البيانات والخصوصية والأمن مع تعزيز الشفافية لبناء ثقة الجمهور. وثانيا، التحيز والإنصاف: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تديم التحيزات الموجودة في البيانات التاريخية دون قصد، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة. وبناء على ذلك يجب على صانعي السياسات تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراقبتها بعناية لضمان الإنصاف وتجنب تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. وثالثا، التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: التخطيط الإستراتيجي هو عملية معقدة تتطلب حكما بشريا وإبداعا واعتبارات أخلاقية.التخطيط الإستراتيجي يلعب دورا محوريا في تشكيل سياسات التنمية المستدامة والتصدي للتحديات الملحة التي تواجهها الدول. ومع ذلك، غالبا ما يتطلب تعقيد هذه التحديات وحجمها نهجا مبتكرة لتحليل البيانات بشكل فعال وتحديد الحلول القابلة للتطبيق. يحمل دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الإستراتيجي على المستوى القطري إمكانات هائلة لتحسين عملية صنع القرار ودفع التنمية المستدامة.ومع ذلك، يجب إيلاء اهتمام دقيق لمواجهة التحديات المتعلقة بجودة البيانات والتحيز والخصوصية والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. وعليه يجب أن تتبنى الحكومات نهجا مسؤولا للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الشفافية والإنصاف والمساءلة في جهود التخطيط الإستراتيجي. فبدلا من استبدال الاستشاريين البشريين بالكامل، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة تكميلية تعزز قدراتهم. ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ونمذجة السيناريو ، وتوليد الأفكار التي تساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية. كما يمكن للمستشارين البشريين الاستفادة من هذه الأفكار لإصدار أحكام مستنيرة ، مع مراعاة السياق الأوسع ووجهات نظر جميع الأطراف.