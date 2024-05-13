التضخم يرتفع %1.6 في أربعة أشهر

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عمان-الغد- ارتفع المستوى التراكمي للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.61 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما مقداره 110.21 نقطة مقابل 108.47 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان (أبريل) الماضي 110.50 نقطة، مقابل 109.09 نقطة للشهر نفسه من العام الماضي.وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان (أبريل) من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية"، بنسبة 9.41 %، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34 %، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86 %، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.38 %، و"الإيجارات" بنسبة 4.12 %، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الفواكه والمكسرات"، بانخفاض نسبتة 7.40 %، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 2.90 %، و"الزيوت والدهون" بنسبة 1.77 %، و"المنسوجات البيتية" بنسبة 1.57 %.وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34 %، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.30 %، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86 %، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.29 %، و"الإيجارات" بنسبة 4.12 %.