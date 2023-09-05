التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية عربيا.. هل من طريق؟ (1 - 2)

محمد البشير*

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عمان - التنمية المستقلة في التعريف الجامع، هي التي تحقق مؤشرات إيجابية في نسبة النمو، التي تزيد على نسبة النمو في السكان، أولاً وفيها وفر في الميزان التجاري، ثانيا، نسب البطالة والفقر في حدودها الدنيا، ثالثا، علما أن مساحة الوطن العربي تقترب من 10 % من مساحة الكرة الأرضية وأن عدد سكانه في العام 2022 زاد على 448 مليون نسمة وبنسبة 5.6 % من سكان العالم.كما أن الناتج المحلي الإجمالي لأقطار العالم العربي يزيد على 3 تريليونات و448 مليار دولار وبالترتيب الخامس بعد أميركا، الصين، اليابان وألمانيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7690 دولارا، وأن فائض الموازنة للعام 2022 بلغ 120 مليار دولار، وأن إجمالي الدين الحكومي بلغ 1663 مليار دولار وبنسبة تزيد قليلاً على 48 % من الناتج المحلي الإجمالي.أما الدين الخارجي فقد بلغ 1849 مليار دولار وبنسبة تقترب من 54 % من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الاستثمار بلغ 606.5 مليار دولار وبنسبة 17.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت الصادرات 1771 مليار دولار وواردات السلع والخدمات بلغت 1310 مليارات دولار بزيادة بالصادرات بلغت 461 مليار دولار، وبلغ احتياطي العملات الأجنبية 1183 مليار دولار، ويغطي حاجة الوطن العربي للاستيراد لمدة تزيد على 10 أشهر.مؤشرات التنمية المستقلةوتتوزع هذه المؤشرات على: الاستقلال السياسي وتمتع الدولة ومواطنيها بمساحة مناسبة من الحرية الفردية والعامة، إدارة متوازنة للمالية العامة نفقات، ضرائب، مديونية لتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وحصة أكبر للإنتاج الصناعي، الزراعي، السياحة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما لا يقل عن 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، توزيع عادل للثروة.. وأخيرا اقتصاد مرن قادر على استيعاب الضغوط والمتغيرات الدولية.النفقات العامةالنفقات الرأسمالية ووظيفتها الأولى دعم الاستثمار لقطاع التعليم، الصحة والنقل. الوظيفة الثانية تلبية حاجة المؤسسة العامة من المصاريف اليومية.وبلغت النفقات العامة للدول العربية في العام 2021 مبلغ 910 مليارات دولار، منها الجارية بمبلغ 777 مليار دولار وبنسبة 85.4 %، والنفقات الرأسمالية بمبلغ 125 مليار دولار وبنسبة 14.6 % من إجمالي النفقات.الضرائب نوعان ولها وظيفتان؛ الأولى مباشرة وهي ضريبة الدخل، والثانية غير مباشرة كالضريبة على مبيعات السلع...الخ.وبلغت الإيرادات الضريبية للدول العربية للعام 2021 مبلغ 292.6 مليار دولار، منها ضرائب على الدخل والأرباح بمبلغ 53.1 مليار وبنسبة 18.1 % فقط، بينما بلغت الضرائب على السلع والخدمات، الرسوم الجمركية والأخرى مبلغ 239.5 مليار دولار وبنسبة 81.9 % من الإيرادات الضريبية.وأدت السياسة المالية للدول العربية، لارتفاع الودائع لدى البنوك من جهة وارتفاع مديونية الأفراد والشركات في الوطن العربي من جهة ثانية، إذ بلغت قيمة هذه الودائع لدى البنوك للأعوام 2020، 2021، 2022 مبلغ 2303.5، 2412.6، 2489.3 مليار دولار، بينما بلغت التسهيلات للأفراد والمنشآت الإجمالية للعامين 2020، 2021 مبلغي 2649 و2435.2 مليار دولار.وللمديونية وظيفتان أيضاً؛ الأولى لدعم الاستثمار الرأسمالي والثانية لسد عجز الموازنة. وبلغت مديونية الدول العربية مجتمعة باستثناء سورية والصومال لعدم وجود معلومات للعام 2021 مبلغ 1589 مليار دولار، وفي العام 2022 بلغت 1663 مليار دولار بزيادة معدلها 4.7 %، وفي العام الحالي، يتوقع أن تبلغ 1657 مليار دولار، حسب ما نشره صندوق النقد الدولي. وبلغت خدمة الدين الخارجي للدول العربية للعام 2020 مبلغ 33.33 مليار دولار وللعام 2021 مبلغ 35.27 مليار دولار، وهي مبالغ مدفوعة لدائنين خارجيين، وتشكل عبئا على الموازنة العامة وتدرج في بنود النفقات الجارية.الاقتصاد العربي1. الزراعة والمياه: بلغت مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي للعام 2021 ما مساحته 196.86 مليون هكتار، مستغل منها ما نسبته 38.2 % فقط، وبواقع 75.2 مليون هكتار. وبلغ عدد العاملين بالقطاع الزراعي للعام 2021 حوالي 24.1 مليون نسمة وبنسبة 15.12 % من القوى العاملة في مختلف القطاعات. فيما بلغت قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية للعام 2021 مبلغ 154.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.2 % على العام 2020، وبلغت حصته من الناتج المحلي الإجمالي 5.4 % فقط.وارتفعت الفجوة العربية الغذائية بين العامين 2019-2020 من 42.1 مليار دولار الى 44.1 مليار دولار. وبلغت قيمة الواردات العربية الزراعية للعام 2020 مبلغ 94.11 مليار دولار، أما الصادرات فبلغت 28.284 مليار دولار بعجز مقداره 65.826 مليار دولار وبنسبة عجز مقدارها 30.1 %.2. الصناعة: بلغ الناتج الصناعي للعام 2021 مبلغ 970.8 مليار دولار، واستحوذت الصناعات الاستخراجية والتحويلية الحصة الكبرى من هذا القطاع، علما أن حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 33.7 %. يعمل في هذا القطاع ما نسبته 22 % من القوى العاملة العربية، منها في الصناعات الاستخراجية نفط، غاز، معادن... ما نسبته 23 % والتحويلية بنسبة 10.8 %، وباقي القطاعات بنسبة 8.3 %.وبلغت واردات النفط العربية خلال العام 2021 مبلغ 409.6 مليار دولار وبنسبة 50.5 من الإيرادات العامة والمنح البالغة 796.7 مليار دولار.3- الخدمات؛ تجارة، مالية، مهنية وأخرى: استحوذ قطاع الخدمات على 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها الخدمات الحكومية بنسبة 13 % وصافي الضرائب غير المباشرة 3.4 %.تحتل التجارة الخارجية المساحة الكبرى في قطاع الخدمات، تصديراً أو استيراداً، فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية سلع وخدمات للعام 2021 مبلغ 2390.4 مليار دولار، منها 1290.6 مليار دولار صادرات ومبلغ 1099.8 مليار دولار واردات سلعية، وفي العام 2020 مبلغ 3080.9 مليار دولار، منها صادرات بمبلغ 1770.7 مليار دولار وواردات بمبلغ 6310.2 مليار دولار، ومن المتوقع للعام الحالي أن يرتفع المبلغ الى 3069.5 مليار دولار، منها صادرات بمبلغ 1711.8 مليار دولار واستيراد بمبلغ 1357.7 مليار دولار.خلاصة القول في الجزء الأول من هذا التحليل، على ضوء هذا الواقع السلبي الذي تعيشه المالية العامة في الوطن العربي، وانعكاسه على الاقتصاد العربي بشكل عام، لأسباب عديدة منها: السياسات الضارة المتبعة في الوطن العربي، والعبث لصالح الأغنياء في ملف الضرائب، الأداة المالية الثانية للسياسات المالية. وقد أدى الاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معالجة مشاكل اقتصاد الدول العربية، الى مزيد من المديونية وخدمتها.أهم التوصيات1. تخفيض كلف الإنتاج السلعي والخدمي والتي أهم أسبابها الضرائب غير المباشرة، الطاقة، خدمة المديونية.2. اعتماد ضرائب تصاعدية على الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع ذات المساس الواسع بالطبقتين الدنيا والوسطى.3. رفع حصة النفقات الرأسمالية بما لا يقل عن 30 % من النفقات العامة وبما يحقق بنية أساسية للخدمات العامة كالتعليم، الصحة والنقل.4. اتباع سياسة نقدية قائمة على تقليص الفجوة بين الفائدة المدينة على التسهيلات المصرفية والفائدة الدائنة على الودائع.5. إيلاء المقدسات الدينية والمناطق السياحية والقطاع السياحي جل الاهتمام.*محاسب قانوني ومحلل اقتصادي