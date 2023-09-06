التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية عربيا.. هل من طريق؟ (2-2)

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محمد البشير*العدالة الاجتماعيةاعتبر رولز أن الحرية تعد أحد المكونات الرئيسية للعدالة الاجتماعية ولا تتم بغيابها، وأن بعض المفكرين لا يقبل الفصل بين المساواة والعدالة الاجتماعية، وكذلك الأمر ينطبق على هذه العلاقة مع حقوق الإنسان وأنها جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية.العدالة الاجتماعية وسيلة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، ولا حدود لتطبيقها. وهي عملية ديناميكية بطيئة ومستمرة من التعلم والارتقاء لأنها توفر الأساس والقاعدة للمجتمع الصحي السليم. وتتحقق العدالة في ظل الرفع من شأن الصالح العام من دون تناقض مع حصة الأقليات عدداً أو قوى. والعدالة الاجتماعية مجموعة قيمية من مصلحة الجميع العمل على تحقيقها.مؤشرات العدالة الاجتماعيةبناء على أن الحرية مدخل أساسي للحكم على توفر العدالة الاجتماعية، فإن الحريات العامة التي يحميها القانون تبقى الضامن الحقيقي لإدارة تشريعية وتنفيذية تقدم المصلحة العامة أولا ودائما، على أي مصلحة. إضافة الى السياسات المالية التي تتبعها الدولة بموجب التشريعات التي يقرها نواب الأمة ببيئة ناظمة للعدالة الاجتماعية.واكتمال منظومة التشريع مع منظومة الإدارة التنفيذية وسيادة القانون بتحصين القضاء مدخل مهم لتعزيز متطلبات العدالة الاجتماعية.مرتكزات العدالة الاجتماعيةالمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. التوزيع العادل للموارد والأعباء، بإصلاح هيكل الأجور، الضرائب، الدعم المباشر لجيوب الفقر. الحق في الضمان الاجتماعي كركن رئيسي من أركان العدالة الاجتماعية. مراعاة حقوق الأجيال المقبلة فيما يتعلق بالأعباء الناتجة عن السياسات المالية. الاستقلال في صنع القرار عامل أساسي في إرساء مرتكزات وضوابط العدالة الاجتماعية.التعليمبلغ القيد الإجمالي في مرحلة التعليم العالي بالدول العربية نسبة 41.1 % حتى العام 2020، وهو أقل من معدل الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والدخل العالي. كما يعاني التعليم من نسب تمدرس في الوطن العربي وصلت في العام 2020 الى 12.4 %، وهي أقل من معدلي الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة 13.9 % ودول العالم ككل 12.5 %.وبلغ معدل الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.5 %، وهو أقل من معدله لدى الدول النامية البالغ 4.4 % ودول العالم البالغ 4.6 %. أما نسبته من الإنفاق الإجمالي فقد بلغت في الوطن العربي 11.3 %، ولدى الدول النامية 15.6 %، ولدى دول العالم مجتمعة 14.3 %.وبلغت نسبة الأمية لدى الدول العربية للبالغين (15 سنة فما فوق) 24.6 %، منها للذكور 13.7 % والباقي للإناث. وللأعمار (15-24 سنة) 11.6 % للذكور و15.9 % للإناث، وهما نسبتان تتفوقان مثيلاتهما في مختلف دول العالم باستثناء دول افريقيا، فقد بلغت نسبة الإناث للفئة العمرية (15 سنة فما فوق) حوالي 31.8 % من إجمالي عدد الإناث.الصحةيعد معدل الوفيات عند الأطفال مؤشراً لمعرفة مدى كفاءة القطاع الصحي في أي دولة، فنجاعة الوقاية والاستشفاء، وتطعيم الأطفال ونوعية المياه وجودة الصرف الصحي، وتوافر آليات العلاج للأمهات أثناء الحمل وما بعد الولادة، جميعها مؤشرات على متانة القطاع الصحي، فقد بلغت وفيات الأطفال الرضع في الوطن العربي بواقع 17 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغت 3 لكل ألف في الدول الصناعية، وبلغ عدد حالات وفاة الأطفال العرب دون الخامسة بواقع 22 طفلا لكل ألف طفل، بينما بلغ العدد في الدول الصناعية 4 حالات وفاة فقط، رغم أن الدول العربية حققت انخفاضاً بعدد وفيات الأطفال للأعوام (2010-2020) بشكل ملموس، إلا أن النسبة ما تزال مرتفعة انعكاساً لانخفاض حصة القطاع من الإنفاق العام.وبلغ الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول العربية 5.1 %، بينما هي 12.5 % للدول ذات الدخل المرتفع و5.3 % للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وفي أوروبا بلغت النسبة 9.4 % والمتوسط العالمي 9.8 %.النقل والمواصلاتتعاني الدول العربية غير النفطية من كلفة النقل والمواصلات بمختلف أشكالها، مما يؤثر على موازنة المستهلك للسلع والخدمات. كما أن ارتفاع كلفة الشحن أدى الى ارتفاع كلفة السلع المستوردة أو كلفة السلع التجارية داخل الدولة العربية أو فيما بينها، كما أن التلوث الناتج عن استخدام عدد كبير من المركبات، يشكل تحدياً آخر للمدينة العربية التي تخلو طرقها من وسائل النقل العام، السككي، الكهربائي، إضافة الى ما تعانيه المدينة العربية من الضوضاء، الازدحام المروري وحوادث السير القاتلة، مما جعل من البنية التحتية للدولة، بنية طاردة للاستثمار وعائقة للتنمية التي تريدها الدولة العربية.نماذج في العدالة الاجتماعيةاستطاعت أوروبا أن تتقدم كثيراً في مفهوم العدالة الاجتماعية؛ حيث وفرت تعليماً متقدماً ورعاية صحية شاملة، إضافة الى وسائل نقل عصرية وسكن آمن...الخ. اهتمت ماليزيا بالتعليم كماً وكيفاً ورفعت من نسبة الإنفاق عليه من 2.7 % الى 4.5 %، إذ حصل التعليم الابتدائي على حصة الأسد من هذه الزيادة، ماليزيا التي لم تكن قبل أربعة عقود تعرف أكثر من زراعة الأرز والمطاط وبعض النباتات والفاكهة، استطاعت قيادتها السياسية، بإدارة محاضير محمد، تحويلها الى نموذج سياسي واقتصادي يحتذى به، فبعد أن كان معدل الفقر يزيد على 70 %، أصبح أقل من 5 %، وزاد دخل الفرد ليرتفع الى 18 ألف دولار سنويا رغم اختلاف العرقيات التي يشكل الملايو 50 % من السكان، والصينيون 24 % والهنود 7 %.التوصياتيتضح لي، وطبقاً للتجارب العالمية، أن النجاح في تحقيق التنمية المستقلة، يكون من أبرز تجلياته إرساء قواعد العدالة الاجتماعية من حرية، حقوق إنسان، عدالة توزيع ثروة تنعكس في تعليم مجاني وذي مستوى متقدم ورعاية صحية سليمة ونقل ومواصلات نظيفة ورخيصة.وفيما يلي أبرز التوصيات التي أرى أنها قد تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية:- النضال المستمر من أجل خلق الأدوات السياسية المؤمنة بوحدة الأمة القائمة على الديمقراطية والشفافية في العمل وتقديم المصلحة القومية على حساب الانتماءات الأخرى أولاً ودائماً.- إيلاء التعليم الأساسي ابتداءً من الطفولة وحتى التعليم العالي الأهمية الكافية ورفع حصته من النفقات العامة.- إيلاء الرعاية الصحية ابتداءً من الأم، الرضاعة والطفولة الأهمية الكافية، ورفع حصة القطاع الصحي من النفقات العامة.- إيلاء النقل العام الأهمية التي تستوجبها أهداف التنمية لتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة.- التفاعل مع التجارب العالمية فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد لتحقيق مستويات مرتفعة من القضايا المتعلقة بالحرية وحق التنظيم وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كمدخل مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.*محاسب قانوني ومحلل اقتصادي