التوسع في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية نقطة انطلاق لكسر حلقة الفقر

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- اقترح خبراء ومحللون اقتصاديون، جملة من الحلول والأدوات المتاحة لضبط معدلات الفقر في الأردن التي تزايدت في السنوات الأخيرة.وأكد الخبراء لـ"الغد"، أن من بين هذه الأدوات والحلول الممكنة؛ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والخروج من نمط الدعم التقليدي للأسر الفقيرة، عبر تدشين مشاريع تنموية وتشغيلية تستهدف المناطق الأكثر فقرا في المملكة وتحقيق التمكين لها.كما دعوا إلى تفعيل التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة حجم النفقات الرأسمالية بشكل ملموس، ما يؤدي إلى توسيع المشاريع التنموية التي تنعكس على توفير فرص العمل، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها بعض المحافظات الأردنية، إلى جانب ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي وتخفيض الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة المبيعات التي تعد مرتفعة، خاصة على الطبقات الفقيرة.ولفت الخبراء إلى أن زيادة رقعة انتشار الفقر عادة ما يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتراجع معدلات الاستهلاك والطلب المحلي، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي، عدا عن العواقب الاجتماعية والنفسية الخطرة.وكان تقرير المرصد الاقتصادي الأردني الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، قد أشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد أثر بشكل سلبي على الأسر الأكثر فقرا وضعفا في الأردن، لافتا إلى أن نقص الموارد النقدية وانخفاض القدرة على الاقتراض بالنسبة للأسر قد يعيق من قدرتها على توفير الخدمات الصحية والتعليمية الكافية.وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة ناجمة عن تواضع إمكانيات القطاع الخاص على توليد فرص العمل، إلى جانب انقسام سوق العمل المحلي والانتشار الكبير للاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن انخفاض مستوى الإنتاجية، ما يؤدي إلى الحد من الدخل الحقيقي للأسر.وكان البنك الدولي قد توقع، في تقرير "توقعات الفقر الكلي للعالم النامي" للعام 2023، أن يكون الحد من معدلات الفقر في الأردن محدودا خلال العام 2023، وبحسب تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية العام 2021، توقع البنك أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر بالأردن بما نسبته 11 % إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7 %، ليصل، وفق هذه التقديرات، إلى نحو 26.7 %.ويشار إلى أن نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ناصر الشريدة، كشف في تصريحات صحفية سابقة، خلال العام 2021، إلى ارتفاع نسبة الفقر في الأردن إلى 24 % "مرحليا"، على حد تقديره آنذاك، غير أنه، بحسب آخر مسح لدخل ونفقات الأسرة الذي يصدر عن دائرة الإحصاءات العامة وتم تنفيذه في العام 2017-2018، كشف عن أن معدلات الفقر على مستوى المملكة تقدر بـ15.7 %.وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض "إن الحد من تزايد معدلات البطالة في الأردن، يتطلب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والخروج من نمط الدعم التقليدي للأسر الفقيرة، وذلك من خلال تدشين مشاريع تنموية وتشغيلية تستهدف المناطق الأكثر فقرا في المملكة وتحقق التمكين لها".ويضاف إلى ذلك وجوب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الحقيقية التي تنعكس على زيادة توفير فرص التشغيل، وتحسين المستوى المعيشي.ويرى عوض، أن من المحركات الرئيسية التي يمكن أن تلعب دورا مهما في المساعدة على الحد من تصاعد نسب الفقر محليا ويجب أن يكون هناك توجه فعلي نحو المساعدة على معالجتها، هي إعادة هيكلة النظام الضريبي، لا سيما تخفيض الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة المبيعات التي تعد مرتفعة، خاصة على الطبقات الفقيرة، إضافة إلى ضرورة التوجه نحو فرض الضريبة التصاعدية على الدخل وأن تشمل الطبقات المجتمعية كافة، إذ يمكن اعتبار أنها مفروضة حاليا فقط على الطبقة المتوسطة.وحذر عوض من أن زيادة رقعة انتشار الفقر عادة ما يكون له عواقب اجتماعية خطرة، إضافة إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتراجع معدلات الاستهلاك والطلب المحلي، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي.الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، من جانبه، اعتبر أن مواجهة أزمة انتشار الفقر في الأردن تبدأ بتفعيل التنمية الاقتصادية محليا وزيادة حجم النفقات الرأسمالية بشكل ملموس، بما يؤدي إلى توسيع المشاريع التنموية التي تنعكس على توفير فرص العمل، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها بعض المحافظات الأردنية.ومن الأدوات والحلول التي يمكن لها المساهمة في الحد من الفقر، زيادة حجم الدعم المقدم إلى القطاعات المنتجة المنتشرة في المحافظات التي تعاني من كثافة انتشار الفقر بما يفضي إلى تمكين المجتمع المحلي، إضافة إلى أهمية العمل على حفز الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقه إلى الأردن.ودعا الكتكوت إلى وجوب تخفيض الضرائب غير المباشرة، خاصة ضريبة المبيعات التي ترتب ضغوظات وأعباء مالية على الفئات الفقيرة والمعوزة، والتخلي عن السياسات الاقتصادية الانكماشية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن مشكلة الفقر مرتبطة عادة بشكل مباشر بالبطالة، إضافة إلى انخفاض مستوى الإنتاجية التي لها من المعتاد أثر على النمو الفاعل القادر على توفير فرص العمل، ما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب معاناة الاقتصاد الأردني من ارتفاع كلفة الدين العام، إذ إن كل ما سبق يؤدي إلى استنزاف الموارد ودفعها خارج دورة الدائرة الاقتصادية الإيجابية.وبهدف التغلب على مشكلة الفقر محليا، دعا زوانة إلى ضرورة العمل على حل المشكلات المسببة، إضافة إلى أهمية تغيير النهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة والتركيز على تنفيذ المشاريع المؤثرة والمثمرة التي تؤثر إيجايبا على المفاصل الحيوية للاقتصاد الوطني، كمشروع توسعة المصفاة ومشروع الناقل الوطني ومشاريع تطوير النقل العام.ويضاف إلى ذلك وجوب إعادة هيكلة قطاع الطاقة على أسس التكنولوجيا الحديثة، ومثله كذلك إعادة هيكلة قطاعي الزراعة والتعليم، منوها إلى أنه دون معالجة ذلك، ستبقى نسب الفقر مكانها، وكذلك سيبقى الاقتصاد الأردني دون تقدم ذي أثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والأمنية.