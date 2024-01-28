الثقة بالمنتج الأردني تزيد الصادرات الوطنية للأسواق العربية %12

طارق الدعجة

عمان- بعدما ارتفعت الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة العربية الكبرى بنسبة تجاوزت 12 %، ربط صناعيون هذه الزيادة بجودة المنتجات الأردنية التي عززت الثقة فيها، عدا عن القرب الجغرافي، لكنهم طالبوا بتقديم تسهيلات أكبر للقطاع الصناعي بهدف رفع تنافسيته.

وأكد هؤلاء لـ"الغد"، أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية الى الدول العربية تتطلب جملة من الإجراءات، في مقدمتها تخفيض كلف الطاقة وسرعة إيصال الغاز الى المصانع من أجل زيادة تنافسية المنتجات الوطنية، الى جانب توسيع نطاق دعم المشاركات بالمعارض الخارجية للترويج وزيادة فرص الصادرات الوطنية الى هذه الأسواق الاستراتيجية.

وارتفعت الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، الى 2.8 مليار دينار مقابل 2.5 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وشكلت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة العربية الكبرى ما نسبته 37 % من إجمالي الصادرات الوطنية الذي بلغ 7.8 مليار دينار في 11 شهرا.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير "إن نمو الصادرات الوطنية إلى الدول العربية جاء كنتيجة لارتفاع الطلب في تلك الأسواق على العديد من المنتجات الوطنية، وذلك في ظل ما تمتلكه من ميزة تنافسية عالية وسمعة تتسم بالكفاءة والجودة في تلك الأسواق، إضافةً إلى الجهود التي بذلها الأردن والتي تجلى عنها توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتكتلات الاقتصادية مع مختلف الدول العربية، بما أسهم إيجاباً في ترويج المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العربية".

وأشار الجغبير إلى أسباب أخرى وراء الزيادة، تتمثل بالدور الفاعل للغرفة في تعزيز وجود المنتجات الوطنية في مختلف الدول العربية وإعادة الزخم للمنتج الوطني في الأسواق المجاورة، في السوق السعودي تحديدا والعراقي، من خلال ما بذلته من جهود حثيثة للترويج للمنتج الأردني ولكفاءته وجودته بالتعاون والشراكة مع جهات مختلفة حكومية، وخاصة في تلك الأسواق.

وبحسب الجغبير، جاءت أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في صادراتها إلى الدول العربية خلال تلك الفترة، متمثلةً بمنتجات الصناعات الهندسية (كالكابلات والأسلاك) والصناعات الإنشائية (كوحدات البناء والمباني الجاهزة) والعديد من الصناعات الغذائية (كالمحضرات الغذائية، والشاي والتبغ)، إلى جانب العديد من منتجات مختلف القطاعات الصناعية الأخرى كالصناعات الكيماوية وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات البلاستيكية والصناعات الخشبية والأثاث.

وأكد أن الأسواق العربية تشكل أهمية كبرى للصادرات الوطنية، إذ تعد الشريك الأبرز إقليميا، إذ تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية بما يزيد على 37 %، وذلك لما تتمتع به المنتجات الوطنية من جودة وكفاءة عالية جعلتها قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق العربية، إضافةً إلى وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعطي ميزة تنافسية اضافية للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق العربية.

وأوضح الجغبير أن القرب الجغرافي للأردن من مختلف الدول العربية، والتشابه في الثقافة والعادات واللغة، تعد أحد أبرز الأسباب التي ضاعفت من انسياب المنتجات الوطنية بشكل أكبر إلى تلك الأسواق والقدرة على تلبية متطلباتها واحتياجاتها كافة.

وأشار إلى أن الصادرات الوطنية ما تزال تملك المزيد من الفرص التصديرية لمختلف الدول العربية بما يزيد على ملياري دولار وفقاً لخريطة إمكانات التصدير؛ ولعل أبرزها إلى السوق السعودي بما يقارب 650 مليون دولار، والإمارات بحوالي 270 مليونا، والكويت بما يزيد على 136 مليون دولار، وقطر بقيمة 135 مليون دولار، إضافةً إلى الفرص التصديرية إلى مصر والتي تقدر بحوالي 120 مليون دولار، وغيرها من الدول العربية، ما يشكل فرصة قوية لمضاعفة حجم الصادرات لتلك الدول.

وأكد الجغبير أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية الى الدول العربية تتطلب جملة من الإجراءات والقضايا ذات الأهمية، منها ما يتعلق بضرورة تحقيق التكامل العربي من خلال التطبيق الأمثل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ومحاولة إزالة القيود كافة وتسهيل إجراءات التصدير إليها، بالإضافة إلى العمل على محاولة إيجاد الحلول على مستوى كلف الإنتاج، والإسراع في مد المدن الصناعية بالغاز، لما سيسهم بالتخفيف من وطأة كلف الطاقة، الأمر الذي سيعزز من تنافسية المنتجات الصناعية (التنافسية السعرية) محلياً وفي الأسواق العربية والخارجية.

وشدد على ضرورة رفع القدرات التصديرية من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق العربية، إضافة إلى ضرورة تنفيذ بعض المتطلبات التي تم تضمينها في استراتيجية التصدير التي أطلقت مؤخراً، والتي تهدف لضمان تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وزيادة نمو الصادرات، فضلاً عن ضرورة زيادة المشاركات الخارجية بمختلف المعارض ومنتديات الأعمال في مختلف الدول للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها، والعمل على ضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتصدير والاستثمار، والتي من شأنها رفع القدرات التصديرية وزيادة تدفق الاستثمارات، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، والتي ستصب في رفع مستوى الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي.

وأشار الى أن غرفة صناعة الأردن تولي اهتماما كبيرا من أجل زيادة حجم الصادرات الوطنية، وخاصة إلى الدول العربية، وذلك من خلال العمل على تقديم العديد من المقترحات والبرامج إلى الجهات الرسمية المعنية التي من شأنها النهوض بحجم الصادرات كماً وقيمةً، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج، من خلال توظيف الفرص التي تهدف لدفع عجلة التنمية الصناعية بواسطة خطط عمل ضمن المحاور الرئيسية المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

كما تعمل الغرفة على الترويج والتعريف بالصناعات الأردنية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها من خلال إقامة معارض للصناعات في مختلف الدول العربية، والمشاركة في منتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، ومن خلال مشاركتها مع الحكومة في زيارات منتظمة للعديد من الأسواق العربية، وعقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب، بهدف إزالة المعيقات كافة التي تحد من وصول المنتج الأردني للأسواق العربية وبمختلف المجالات، فيما تعتزم الغرف إلى تنظيم زيارات إلى كل من سلطنة عُمان ودولة قطر.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من ناحية الجودة، ما عزز الثقة بالمنتجات الوطنية، الأمر الذي انعكس على زيادة الصادرات الوطنية الى الدول العربية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي.

وأشار الخضري الى أن المشاركة بالمعارض التي تقام بالدول العربية أسهمت أيضا في الترويج للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات، مؤكدا أن المعارض الخارجية أثبتت نجاعتها في فتح الآفاق أمام المنتجات الأردنية وإقامة الشراكات.

وجدد الإشارة الى أن الجمعية حريصة على بذل المزيد من الجهود لتوفير دعائم قوية للمصدرين وبما يمكنهم من زيادة صادرات منتجاتهم الصناعية والترويج لها بشكل أوسع وتعزيز تواجدها عالميا، من خلال توسيع المشاركة بالمعارض الخارجية المتخصصة، وتنويع القطاعات.

وأكد أن الصادرات الصناعية الأردنية تعد مفتاحا لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مشيرا الى أن الجمعية بصدد تنسيق مشاركة أردنية، خلال العام الحالي، في العديد من الدول العربية، خصوصا بالسعودية والإمارات.

وشدد الخضري على ضرورة تكثيف وتوسيع الدعم للمشاركة بالمعارض الخارجية، بالإضافة الى العمل على إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال تخفيض أثمان الطاقة لدعم نمو وتنافسية الصادرات الوطنية بالأسواق الخارجية.

وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش "نمو واستقرار الدول العربية المجاورة أسهما بشكل كبير بزيادة قيمة الصادرات الوطنية".

وأشار الأطرش الى أن زيادة الطلب على المنتج الأردني داخل الأسواق العربية بفضل الجودة التي تتمتع بها الصناعة الوطنية، مبينا أن المنتجات الوطنية استطاعت أن تحصل على حصة سوقية جيدة ومعرضة إلى النمو باستمرار. وبين الاطرش أن الزيارات الرسمية والدعم الحكومي للقطاع الصناعي أسهما في تذليل بعض المعيقات، ما أدى الى نمو الصادرات للدول الشقيقة، عدا عن نشاط الغرف الصناعية وتكثيف جهودها وتشاركيتها مع القطاع الخاص، بالمشاركة بالمعارض المختلفة والترويج للمنتج الأردني وإعطاء الفرصة لفتح أسواق عربية جديدة وآفاق واعدة أمام الصناعة الوطنية.

ولفت الأطرش الى أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين (الأردن، مصر، الإمارات، البحرين والمغرب) من شأنها أن تسهم أيضا في زيادة الصادرات الوطنية وتحقيق التكامل الاقتصادي.

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