 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجغبير: الطاقة من أبرز عناصر الإنتاج للقطاع الصناعي

غرفتي صناعة الأردن وعمان
غرفتي صناعة الأردن وعمان

 أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان التشاركية الحقيقية والتشاور المستمر بين غرف الصناعة ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة، اسهمت في عدم تأثر القطاع الصناعي بتعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن، حيث بين الجغبير انه خلال الأيام الماضية كان هنالك تشاور مستمر بين وزارة وهيئة الطاقة ممثلتين بمعالي الوزير ورئيس الهيئة اللذان استجابا مشكورين الى مطلب الغرفة فيما يتعلق بالتسعيرة الجديدة وتخفيض أسعار ساعة الذروة المقترحة على عكس التسعيرة السابقة والتي اطلقت بشكل اختياري خلال السنة الماضية والتي كانت من الممكن ان تؤدي الى رفع الكلف على بعض القطاعات؛ وذلك لان الطاقة تعتبر من أهم عناصر الإنتاج وهي عنصر أساسي في تعزيز تنافسية القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير.

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واضاف الحغبير انه ‏فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من تطبيق التعرفة الجديدة  والتي تستهدف الصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة ‏ فإنه من المتوقع أن يكون إيجابا على المديين المتوسط والطويل في حال استغلت المصانع الفرصة بنقل الأحمال ما بين ساعات الاستهلاك المختلفة.

واوضح الحغبير ان القطاعات الصناعية التي لا تحتمل طبيعة عملها نقل الأحمال بين ساعات النهار فانه وحسب الاتفاق مع الحكومة فإنها لن تتأثر بالتعرفة المقترحة بشكل سلبي او ايجابي أي أن الأثر محايدا عليها.

مشيرا الى انه تم الاتفاق مع معالي وزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، على استثناء قطاعي المعادن والبلاستيك من تطبيق التعرفة الجديدة عليها، بسبب صعوبة توقفها خلال النهار عن العمل حيث يحتاجوا للعمل لأربع وعشرين ساعة.

يذكر ان التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن ستقسم إلى أربعة أوقات، الفترة الأولى ستكون "فترة خارج الذروة"، ستبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية هي "ذروة جزئية" من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي "فترة ذروة"، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي "ذروة جزئية".

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