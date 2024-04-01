الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجغبير: حريصون على نقل منتجات الصناعة عبر أسطول الملكية

فتحي الجغبير
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير
عمان- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص غرف الصناعة على استخدام ‏الملكية الأردنية كناقل رسمي في جميع المشاركات الخارجية لأعضائها.اضافة اعلان
وأشار المهندس الجغبير خلال لقاء مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي الى استعداد غرف الصناعة للتعاون مع الملكية ‏الأردنية في مختلف المجالات التي من الممكن ان تعود بالفائدة على الطرفين.‏
وحسب بيان لصناعة عمان، أمس، لفت المهندس الجغبير إلى ان غرف الصناعة تتطلع الى ان تكون الملكية الأردنية سفيرة للمنتجات الصناعية الأردنية، من خلال تواجدها على متن طائراتها، إلى جانب نقل المنتجات الأردنية من خلال الشحن عبر أسطولها الجوي لمختلف دول العالم.
من جهته ، أوضح المهندس المجالي الى ان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية حريصة على منح المنتجات الأردنية الأولوية بمختلف مشترياتها ، وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها على خطوطها، مشيرا الى أن معظم الخدمات التي تقدمها الملكية هي من منشأ أردني.
وفيما يتعلق بعملية شحن المنتجات الأردنية، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات، لتمكينها من تقديم أسعار منافسة لشحن المنتجات والبضائع.
يذكر ان غرفة صناعة عمان وقعت اتفاقية خصومات مع الشركة تتضمن منح خصومات ‏وامتيازات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والموظفين وضيوف الغرفة،إضافة لأعضاء الهيئة العامة.
وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.-(بترا)
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