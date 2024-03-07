الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)
عمان - أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، خلال لقائه سفيرة جنوب أفريقيا لدى المملكة تسيلاني موكوينا، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع بلادها خصوصا بعد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، أمس، عبر الجغبير الذي سلم السفيرة موكوينا درعا تكريميا، عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين بمختلف المجالات، مؤكدا ضرورة أن يسهم القطاع الخاص بتعزيزها بالجوانب الاقتصادية.
وبين، أن صادرات المملكة إلى جنوب أفريقيا، والتي تتركز بالصناعات الكيماوية والبوتاس، بلغت خلال العام الماضي 19 مليون دولار، مقابل نحو 57 مليون دولار مستوردات، غالبيتها من اللحوم والصناعات الغذائية والفحم، مشددا على ضرورة العمل معا للدفع بعلاقات البلدين التجارية لمستويات أعلى.
وأشار الجغبير إلى أهمية موقع الأردن الاستراتيجي باعتباره بوابة للسوق العراقي وأسواق الخليج، إضافة إلى ارتباطه باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، ما يجعل المملكة من البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.-(بترا)
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