الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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الجغبير يطالب بمراجعة نظام آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

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الجغبير يطالب بمراجعة نظام آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

شدد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ضرورة تذليل الامور الإجرائية التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى ضرورة تشاور الحكومة مع غرف الصناعة في القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي قبل اقرارها.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء جمع امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بحشد كبير من الصناعيين في مبنى الغرفة، الاثنين، جرى خلاله بحث نظام آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية، الذي اقرته وزارة الاستثمار مؤخرا.

وأكد الجغبير خلال اللقاء على اعتراض القطاع الصناعي على هذا النظام، مطالبا باعادة النظر في الكثير من البنود الواردة فيه، وذلك بناء على الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية.

وجرى خلال اللقاء الاستماع لملاحظات الشركات الصناعية على هذا النظام، والتي تركزت في صعوبة التحديد المسبق لاحتياجات المصانع من المشتريات المحلية سلفا، اضافة  الى منع تخصيم ضريبة المبيعات على المشتريات من السوق المحلي، حيث تم الاجابة على استفسارات الحضور من قبل  امين عام الاستثمار ومدير عام الضريبة.
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