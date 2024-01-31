الجغبير: 25 % مساهمة "الصناعة" في الناتج المحلي

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أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين غرف الصناعة ونقابة المهندسين بمختلف المجالات.وأشار الجغبير خلال لقائه نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى أن تعزيز الشراكة بين الطرفين سيسهم في تطوير الصناعة الأردنية وزيادة فرص العمل المتاحة للمهندسين بالمصانع، موضحا "يمكن للمصانع أن تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى المهندسين لتطوير عملياتها الإنتاجية".وحسب بيان لصناعة عمان، أمس، بين الجغبير أن غرف الصناعة على استعداد للمساهمة بأي جهد وطني بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين لدعم الصناعة الأردنية والمنتج المحلي.ولفت إلى أهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، كما يُشغل القطاع الصناعي نحو 260 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين.ولفت إلى التعاون المثمر الذي تم بين النقابة وغرفة صناعة عمان فيما يتعلق بمشروع أرض المعارض، الذي تنوي الغرفة تأسيسه من خلال إشراف النقابة على دراسة العروض التي تقدمت لتصميمه.كما أشار أيضا إلى التعاون المستمر بين الطرفين في مسابقة مشاريع التخرج الهندسية ومسابقة أفضل منتج كيماوي، والمشاريع الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة والاستفادة من خدمات المركز الأردني الذي تنوي الغرفة افتتاحه في العاصمة العراقية، بغداد.من جهته، أكد المهندس الزعبي أن دعم الصناعات الأردنية هي أولى الأولويات لنقابة المهندسين، مبينا أن التعاون مع غرفتي صناعة عمان والأردن بمختلف المجالات يمثل هدفا إستراتيجيا سيسهم في الاقتصاد الوطني.وأوضح أن التعاون بين الطرفين يفتح المجال لفرص عمل وتأمين تدريب مميز للمهندسين بالمصانع المحلية، ويؤهلهم لدخول سوق العمل، داعيا إلى أن يكون هناك زيارات ميدانية من قبل الشعب الهندسية للمصانع للاطلاع على منتجاتها.وأوضح سمارة أن الحملة التي أطلقتها النقابة لجمع التبرعات لنصرة الأهل في غزة تحت شعار"غزة معا ننصرها"، حيث سيتم توريد 240 خيمة أسبوعيا إلى القطاع، داعيا إلى تشجيع المصانع الأردنية لإنتاج هذه الخيم بجودة عالية.وأشار المهندس الزعبي إلى دور النقابة في ترميم المخابز في غزة وشراء 7 محطات مياه في غزة لتأمين أهالي القطاع بالمياه الصالحة للشرب.وجرى خلال اللقاء بحث دور أكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة للمهندسين، حيث يتم عمل برنامج تدريبي متكامل لكل تخصص، وتطوير جائزة المصنع الأخضر التي تقدمها الغرفة سنويا لتصبح "جائزة المصانع الخضراء صفرية الطاقة " بحيث تكون المصانع صديقة للبيئة وضمن معايير محددة.كما جرى بحث توسيع جائزة أفضل منتج كيماوي لتشمل قطاعات صناعية أخرى، وكذلك مشاركة الغرفة في المؤتمر المعماري الذي ستنظمه النقابة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في العمارة"، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في حملات الخير التي تنفذها النقابة.وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين عماد الدباس ومعتز الشوارب والدكتور ابراهيم العدوان، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.-(بترا)