الحذر من المشاركة بقتل الأطفال يمسي سلوكا استهلاكيا بين الأردنيين

طارق الدعجة

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تلتصق صور قتل الأطفال والنساء في ذهنه كلما دخل عبدالرحمن مصطفى إلى المتجر لشراء حاجيات أسرته، فحال لسانه يقول "لن أشتري منتجا لدولة قررت دعم الاحتلال أو تواطأت معه في هذه المؤامرة".ويقول عبد الرحمن مصطفى "أضفت إلى قائمة المقاطعة التي كنت اعتمدها سابقا دولا كثيرة، منها التي دعمت الاحتلال الصهيوني علنا ومنها من انتقدت المقاومة ووصفتها بالإرهاب".مصطفى الذي لا يستطيع التوقف عن التفكير بحال الناس في قطاع غزة الصامد، وهو يرى التقصير في لجم العدو، قرر مقاطعة منتجات كل دول رأس محور الشر التي أرسلت جندها وبوارجها وأسلحتها لدعم الاحتلال، أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.ويؤكد مصطفى أنه على دراية بدول المنشأ لكثير من السلع، بحكم خبرته بالمقاطعة لسنوات عدة لدول مثل فرنسا والدنمارك والسويد بحكم إساءتها إلى رموز إسلامية.ويتنقل مصطفى الذي يعيل نفسه وثلاثة من أسرته بين أرفف منتجات السلع الغذائية داخل المتجر، لكنه يتفقد بطاقة كل منتج لمعرفة بدل المنشأ".ويضيف "من الواجب الديني والقومي والأخلاقي والإنساني مقاطعة منتجات دول تدعم الاحتلال وهذا أقل من يمكن فعله للتضامن والوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة" مشيرا إلى أنه يلجأ إلى محركات البحث عبر الإنترنت لمعرفة مصادر ومعلومات عن المنتجات قبل شرائها خصوصا للمنتجات التي تصنع في دول عربية لصالح امتياز شركات أجنبية تدعم الاحتلال مباشرة.ويبين مصطفى أنه بات يشتري السلع الوطنية التي لا تشارك شركات أجنبية في الدرجة الأولى.وفي مشهد آخر يجسد حالة الوعي بمقاطعة منتجات الدول الداعمة للصهاينة، يقوم الطفل كرم صالح بإعادة منتجات غذائية (مثل الأشباس والعصائر) من عربة والديه أثناء تسوقهما في أحد المراكز التجارية واستبدالها بمثيلاتها مصنعة محليا وعالميا.ويقول كرم في حديثه لأمّه "هذا المنتج يدعم الاحتلال.. هذا يدعم قتل الأطفال".ولم تقف المقاطعة عند المواد التموينية والمطاعم العالمية، بل أصبحت واضحة بشكل لافت بين الفتيات في إقبالهن على مستحضرات التجميل.وتقول ريم حسين إنها منذ أن علمت بأصناف مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر تنتجها شركات عالمية داعمة للاحتلال قاطعتها تماما وأصبحت تبحث عن بدائل لها من شركات أخرى بعد أن تأكدت من أنها بعيدة عن دعم الكيان المحتل.وتشير الثلاثينية إلى أنه "لا شيء ليس له بديل" وأن الأسواق المحلية توفر معروضا كبيرا من أسواق عالمية مختلفة وربما بجودة أعلى من الشركات التي اعتادت الاستحواذ على الأسواق بسبب الدعايات الكبيرة التي كانت تقوم بها حيث أصبح الجميع يسعى وراءها مقابل الاسم فقط معتبرة أن هذا خطأ كانت تقع فيه الكثير من الفتيات.وتبين أيضا أن عددا كبيرا من محال مواد ومستحضرات التجميل أصبحت تحذو حذو متاجر ومحال الأغذية والمطاعم بتوفير بدائل لمنتجات لشركات المقاطعة مع بيان خصائص هذه المنتجات البديلة وفعاليتها خصوصا بالنسبة للمستحضرات العلاجية للشعر والبشرة.تغير نمط تسوق الأردنيين في شراء السلع يأتي في الوقت الذي تتواصل وتتعالى فيه أصوات الدعوات لحملات المقاطعة عبر فضاء منصات التواصل الاجتماعي في الأردن ودول عربية وإسلامية لمنتجات الدول التي ترعى وتؤيد العدوان الوحشي الإسرائيلي.ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. حسين العموش أن الجمعية من خلال الرصد اليومي لواقع الأسواق وجدت تأثيرا واضحا لحملات المقاطعة لمنتجات الدول التي تدعم الاحتلال.ويوضح العموش أن حملات المقاطعة نابعة من حس ووعي من قبل المستهلك الأردني بأهمية المقاطعة في التأثير على اقتصاديات الدول التي ترعى وتدعم الاحتلال في العدوان الغاشم على قطاع غزة.ويحث العموش المواطنين على ضرورة مواصلة حملات المقاطعة والتركيز على شراء المنتج الوطني بالدرجة الاولى ثم العربي في حال عدم توفر بديل للمنتجات التي يفضلون شراءها من الصناعة الوطنية.ويؤكد مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الفريد وجود أثر واضح وكبير للمقاطعة على منتجات الدول التي تدعم الاحتلال في العدوان الوحشي على قطاع غزة من خلال الإحجام عن شراء تلك السلع.ويشير إلى أن حملات المقاطعة عززت الإقبال بشكل كبير على شراء المنتجات الوطنية بالدرجة الأولى مؤكدا وجود بدائل واسعة داخل السوق المحلي عن منتجات الدول التي تدعم الاحتلال بجودة عالية وأسعار منافسة.ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن حملات المقاطعة تلعب دورا كبيرا في التأثير السلبي على اقتصاديات الدول التي تدعم وتؤيد الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.ويقول الحموري إن حملات المقاطعة على المدى المتوسط والطويل تشكل ضربة موجعة لاقتصاديات هذه الدول من خلال تراجع صادراتها وإنتاجها وانخفاض العملات الصعبة التي تدخل على بلادها عدا عن العجز في الميزان التجاري وتزايد البطالة.ويشير الحموري إلى أهمية زيادة الوعي لدى المستهلك الأردني بأهمية شراء المنتجات الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل، داعيا المصانع إلى أهمية مضاعفة الجهود في سبيل زيادة جودة المنتجات الوطنية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مقبولة.يشار إلى أن كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يعود على الاقتصاد بأكثر من الضعف (2.17 دينار) بينما يخسر الاقتصاد 50 % من كل دينار ينفق على أي سلعة مستوردة، أي أن كل دينار ينفق على سلعة مستوردة يذهب نصفه لخارج البلاد على حساب الاحتياطي الأجنبي وعجز الميزان التجاري.وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى 46 % من السوق المحلي وتبلغ قيمة الإنتاج القائم 17 مليار دينار وعدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.