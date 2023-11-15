الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحرب الرقمية على غزة.. مستوى مختلف من وحشية الاحتلال وعنجهية داعميه

قصف اسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة

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