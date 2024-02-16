الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحقوق الرقمية" يخاطب منصات التواصل بشأن التحريض على فلسطين

شعارات مواقع التواصل الاجتماعي
شعارات مواقع التواصل الاجتماعي
عمان- خاطب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، قبل أيام، شركات التواصل الاجتماعي؛ "ميتا" المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب ومسنجر، و"إكس" و"تليجرام" و"تيك توك"، مطالبا إياها بإجراءات تحد من الهجمة التحريضية للرواية الإسرائيلية على فلسطين، في وقت يتواصل العدوان الهمجي على قطاع غزة والذي راح ضحيته حتى اليوم نحو 28 ألف شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء، فيما يسمى بحرب إبادة جماعية.اضافة اعلان
وأعلن "حملة"؛ المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وهو جزء من الائتلاف، بأنه جرى إرسال رسائل إلى هذه المنصات أعرب فيها الائتلاف عن مخاوفه بشأن انتشار خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية والتحريض على العنف والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على منصات هذه الشركات. 
وبين المركز، في تقرير له، بأن محكمة العدل الدولية أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لتحديد مدى واقعية قيام إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. 
وأشار الائتلاف، في رسالته، إلى الاستخدام الموثق لمنصات التواصل الاجتماعي الرقمية للتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التحريض من قبل أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية. 
وبين المركز أن أمر محكمة العدل الدولية حمّل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية الضرورية والملحة للوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في دعم حقوق الإنسان ومنع نشر المحتوى الضار، بما في ذلك التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ضمن نطاق اختصاصها.
وقال المركز إن الرسائل التي خاطبت شركات التواصل الاجتماعي تناولت العلاقة المحددة بين خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وتصريحات الإبادة الجماعية على شبكة الإنترنت، التي تكشف عن المزيد من الدمار في غزة. 
وأضاف المركز أن الرسالة تضمنت الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أعربت لهيئات الأمم المتحدة عن قلقها بشأن "خطاب الإبادة الجماعية واللاإنسانية الواضح والصادر عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة"؛ حيث تم نشر العديد من هذه التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي، وتواصل الشركات نشر هذا النوع من المحتوى الضار على منصاتها. وقال مركز "حملة"، إن للمنصات الرقمية دورا كبيرا ومسؤولية مهمة في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض في الفضاء الرقمي، وإن هذه المسؤولية تصبح أكثر أهمية عندما يكون هناك احتمال للإبادة الجماعية. 
وأشار إلى أن هذه المنصات قد تورطت في السابق في إشعال أعمال العنف والإبادة الجماعية في الفضاء الرقمي، كما حدث في ميانمار وإثيوبيا.
وأكد المركز أن الفشل في التصدي بفعالية لخطاب الكراهية والتحريض لا يقوض سلامة ومصلحة الشعب الفلسطيني فحسب، بل ينتهك أيضًا التزامات الشركات بموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وبينما يحاول الفلسطينيون في غزة البقاء على قيد الحياة، شعر الائتلاف أنه من المهم بشكل عاجل تذكير شركات التواصل الاجتماعي بالتزامها القانوني والأخلاقي بإعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان وتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ومنع انتشار المحتوى الضار، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض. 
وفي سياق متصل، كان مركز "صدى سوشال" الفلسطيني، أكد، في آخر تقاريره الرسمية، أن المحتوى التحريضي ضد الفلسطينيين حاضر بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد أكثر من 2500 منشور "يؤيد الإبادة الجماعية وقتل الفلسطينيين" خلال الشهر الأول من العام الحالي، إضافة إلى أكثر من 2450 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني (تقييد المحتوى الذي يتبنى موقف الفلسطينيين والكاشف للجرائم الصهيونية).
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