"الحكمة" ترفع سقف توقعاتها بقطاع الأدوية الجنيسة في النصف الأول من العام

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عمان - أعلنت مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات "الحكمة"، أمس، عن نتائجها المرحلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث شهدت أداءً قويًا ورفعت سقف توقعاتها في قطاع الأدوية الجنيسة، وحققت نموا في جميع القطاعات الثلاثة وفي مختلف المناطق الجغرافية.وقالت المجموعة في بيان صحفي أمس: "إنه في النصف الأول من العام 2023، ارتفعت الإيرادات الأساسية للمجموعة بنسبة 18 بالمائة لتصل إلى 1.427 مليار دولار (مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، وسجلت 1.213 مليار دولار) مدفوعة بأداءٍ قوي في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة".ولفت، إلى أن الأرباح التشغيلية الأساسية ارتفعت بنسبة 35 بالمائة لتصل إلى 401 مليون دولار، مما يعكس الأداء القوي للأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة والأدوية الجنيسة في النصف الأول، كما بلغ صافي التدفق النقدي الجيد من الأنشطة التشغيلية 222 مليون دولار، بزيادة نسبتها 31 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة سعيد دروزة: "إن أداء الحكمة في النصف الأول من العام يعكس معدلات نمو في جميع قطاعات أعمالها الثلاثة ومناطقها الجغرافية، وعبر شبكة عملياتنا العالمية، واصلنا تعزيز أعمالنا وإجراءاتنا، بما في ذلك زيادة قدراتنا التصنيعية وتطويرها".وأضاف، "آلت استثماراتنا في البحث والتطوير إلى إطلاق العديد من المنتجات الجديدة وتوسيع خطوط الإنتاج، مما وسع محفظة منتجاتنا المتنوعة، وواصلنا عقد شراكات استراتيجية مهمة والتوسع في أسواق جديدة"، مشيرا إلى أن هذه العوامل كلها ساعدت "الحكمة"، في إتاحة المزيد من الأدوية النوعية وتوفيرها لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها". -(بترا)