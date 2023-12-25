الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار السولار والكاز بنسبة بلغت 3 بالمئة

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)
أظهرت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثالث من شهر كانون أول/ ديسمبر 2023، ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية.اضافة اعلان
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ معدل سعر البنزين "أوكتان 90" في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الجاري 754.5 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من شهر كانون أول والذي بلغ 719.6 دوالر وبنسبة ارتفاع بلغت %4.8.

وبحسب وزارة الطاقة، ارتفع سعر البنزين "أوكتان 95" بنسبة %4.6، حيث بلغ معدل سعر البنزين "أوكتان 95" في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الجاري 792.8 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من شهر كانون أول والذي بلغ 757.6 دولار.
وارتفع سعر السولار من 697.5 دولار للطن إلى 718.1 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
كما ارتفع سعر الكاز من 764.6 دوالر للطن إلى 787.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
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