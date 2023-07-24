الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

اضافة اعلان

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من تموز الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من تموز الحالي سعرا بلغ 807.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 771.5 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة.كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 861.5 دولار للطن، مقابل 825.9 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة.وارتفع سعر السولار من 696.8 دولار إلى 714.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 749.1 دولار إلى 766.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة.واستمر سعر زيت في الاستقرار نسبيا في الأسبوع الثالث، حيث بلغ 471 دولارا للطن، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في تموز الحالي إلى 381.3 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي الذي بلغ 442.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8 بالمئة. بترامن جهة أخرى، انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصبح 79.5 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 79.7 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.3 بالمئة.