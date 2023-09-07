الجمعة 08 أيلول 2023
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الحكومة تحدث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني من البحر الميت
الأمن السيبراني
عمان – كشف مصدر حكومي مطلع أمس، أن الحكومة بدأت تجهز لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في خطوة تهدف لمواكبة التطورات التي غيرت ملامح التكنولوجيا خلال السنوات الماضية.اضافة اعلان
وبين المصدر، أن استعداد الحكومة للتحديث يتزامن مع انتهاء عمر الاستراتيجية الحالية نهاية العام الحالي.
وأضاف، "الاستراتيجية سترافقها خطة تنفيذية للعمل بأطر زمنية محددة". 
والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي بدأت الحكومة التحضير لتحديثها الآن، هي الثالثة في المملكة، بعد انتهاء الاستراتيجية التي شملت الأعوام من 2018 - 2023، وقبلها الاستراتيجية التي شملت الأعوام من 2012 - 2017. 
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته: "العمل على الاستراتيجية الجديدة سيتم من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون والتشاور مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بموضوع الأمن السيبراني في المملكة".
وأكد المصدر، أن الهدف من التحديث هو مواصلة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الحالية التي غطت الفترة من العام 2018، وحتى نهاية العام الحالي 2023، إذ أنجزت الاستراتيجية السابقة الكثير على صعيد التشريعات وحوكمة الأمن السيبراني في المملكة، وتم خلال هذه الفترة إقرار قانون الأمن السيبراني 2019، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بموجبه، كما بدأ العمل في الوقت نفسه على تطوير الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني.
وأشار، إلى أن هذه الاستراتيجية، مختلفة عن الإطار الوطني للأمن السيبراني، فهي تضع رؤى وأهدافا عامة لحماية الأمن السيبراني في المملكة، فيما يتكون الإطار من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها، لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني. 
وبين المصدر نفسه، أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، في ظل التطورات اللافتة التي يشهدها قطاع التقنية بشكل عام والتحول الرقمي الكبير في كل القطاعات الحكومية والخاصة، ومع تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية وتطورها الكبير، ولا سيما مع التغيرات المتسارعة والتطور في تقنية الذكاء الاصطناعي التي أفرزت مخاوف كبيرة جدا من استخدامها استخدامات سلبية ومنها الاستخدام في ملف الهجمات السيبرانية. 
ووفقا لتقارير عالمية، تقدر خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني بـ6 تريليونات، من المتوقع أن تصل هذه الخسائر في العام 2025، إلى 10 تريليونات دولار.
وكانت آخر استراتيجية للأمن السيبراني، ركزت على أربعة محاور رئيسية هي: الحماية والاستكشاف والاستجابة والتطور، والتي تغطي مجالات الأمن السيبراني كلها وتضع الأفعال التي يجب اتخاذها ضمن كل محور لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، على الصعيد الوطني كاملاً شاملاً بذلك الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والبنى التحتية، ولا سيما الحرجة منها كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأنظمة والبرمجيات العاملة في مختلف المجالات.
ووفقا للتقارير الدولية، من المتوقع أن يشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالميا نموًا ملحوظا حيث بلغ 173 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول العام 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية العام 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول العام 2027.
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