الحكومة ترفع أسعار المحروقات بين 1.7 % و2.7 %

رهام زيدان

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عمان - رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت ما بين 1.7 % و2.7 % فيما أبقت على أسعار الكاز الغاز عند أسعارهما السابقة.ووفقا لما أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس فقد ارتفع سعر البنزين 90 بنسبة 2.1 % ليصبح سعره 930 فلسا للتر من 910 فلسات للتر، كما ارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 1.7 ٪ ليصبح سعره 1170 فلسا للتر من 1150 فلسا الشهر الماضي.كما ارتفع سعر اللتر من الديزل بنسبة 2.7 % ليصبح سعره 740 فلسا للتر بدلا من 720 فلسا الشهر الماضي، بينما تم الابقاء على الكاز عند سعره السابق والبالغ 620 فلسا للتر.وقالت لجنة التسعير في بيان أصدرته أمس، إنها عقدت أمس اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آذار المقبل)، وإنها استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/ لتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/ لتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة.وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين اوكتان 95، 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين اوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها العام الماضي بأمر ملكي تخفيفا عن الفئات المستخدمة لهذه المادة في التدفئة.إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ابقاء قيمة بند فرق أسعار الوقود عند صفر استمرارا لتثبيتها عند نفس القيمة منذ نيسان (ابريل) 2020.