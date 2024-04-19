الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تطرح عطاءين لشراء قرابة 200 ألف طن من القمح والشعير

قمح
قمح
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير، إضافة إلى 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك في عطاء الشعير، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 24-4-2024.اضافة اعلان
كما دعت الراغبين بالاشتراك في عطاء القمح، إلى اتباع الإجراءات نفسها، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23-4-2024.
واشترطت على الراغبين، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة، قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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