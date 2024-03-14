الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحوسبة الصحية" تطلق حملة رمضانية للتبرع بالملابس

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مواطن يتبرع أمام صندوق بنك الملابس الخيري -(من المصدر)
عمان - الغد - أقامت شركة الحوسبة الصحية حملة تبرع بالملابس بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، أحد مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان
وتهدف الحملة إلى مساعدة الأسر الأردنية العفيفة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع عن طريق توفير الملابس الملائمة لهم. وقد شارك بهذه الحملة موظفي شركة الحوسبة الصحية، الذين تطوعوا لجمع الملابس وتنظيمها ووضعها بصندوق لجمع التبرعات العينية في الشركة ليقوم البنك بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة بعد التأكد من صحة التبرعات وسلامتها.
وفي تعليقه على هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش: "إننا في شركة الحوسبة الصحية نؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين. 
ونرى أن شهر رمضان المبارك هو فرصة  لتعزيز هذه القيم والمبادئ، ونشكر جميع موظفينا الذين قامو بالتبرع بالملابس، ونأمل أن تساهم هذه الحملة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر العفيفة وإدخال البهجة إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل."
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها شركة الحوسبة الصحية في إطار مسؤوليتها المجتمعية، إيماناً منها بأهمية المشاركة في دعم المجتمع ومساعدة المحتاجين.
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