 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحوسبة الصحية" توقع 4 مذكرات تفاهم مع جامعات لتنمية المعلوماتية الصحية

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 مواصلة لجهودها الرامية إلى تعزيز وتنمية مهارات المعلوماتية الصحية لدى طلبة الجامعات الأردنية، وقعت شركة الحوسبة الصحية "أكاديمية حكيم" 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأردنية.اضافة اعلان
وتهدف مذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة مع كل من جامعة مؤتة، وجامعة البترا، وجامعة عمان الأهلية، وجامعة فيلادلفيا، إلى تدريب طلبة الجامعة المنتسبين للكليات الصحية على أسس المعلوماتية الصحية، والتي تعد نقطة التقاطع بين الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وتمثل هذه الخطوة عنصرا في تقديم الرعاية الصحية الحديثة وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنظمة المعلوماتية الطبية، مما يساعد في تهيئة الخريجين قبل انتقالهم لسوق العمل.
وتضمنت بنود المذكرات تعزيز التعاون والمشورة في المجالات الثقافية، والتعليمية، والأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، وتبادل الخبرات. بالإضافة إلى ذلك، شملت المذكرات تنظيم جلسات تدريبية في ريادة الأعمال، مما يساهم في تنمية قدرات الطلبة وتأهيلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقيات، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش: "تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتنمية مهارات الطلبة الأردنيين في مجال المعلوماتية الصحية. نحن نسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير التدريب العملي والتوجيه اللازم للطلبة، مما يمكنهم من التميز في حياتهم المهنية مستقبلا."
وأضاف المهندس عايش:" نؤمن بأن المعلوماتية الصحية تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي في الأردن، لذا نسعى من خلال مذكرات التفاهم هذه إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب عملية للطلاب على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في مجال المعلوماتية الصحية."
ومن جانبهم، أكد رؤساء الجامعات الأردنية على أهمية هذه الخطوة في تطوير مهارات الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، موضحين أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، وتعكس رؤية مشتركة نحو تطوير التعليم وتزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية.
وأثنى رؤساء الجامعات على جهود شركة الحوسبة الصحية في الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في المملكة، لافتين إلى أن مذكرات التفاهم ستفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة في مجال المعلوماتية الصحية، وتساعدهم في تحقيق النجاح والتميز في حياتهم المهنية.
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