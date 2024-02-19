الحياري: "اللوجستية" أول شركة حكومية مختصة بأعمال الغاز الطبيعي داخل المملكة

رهام زيدان

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عمان- قال مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) م.حسن الحياري إن "الشركة أضافت رسميا لغاياتها نشاط توزيع وتزويد الغاز الطبيعي في الأردن إلى مهام الشركة".وبين الحياري في تصريح لـ"الغد" أمس أن هذا الإجراء أضيف رسميا اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي ، وبذلك فإن شركة جوتك ستكون أول شركة حكومية مختصة بأعمال توزيع وتزويد الغاز الطبيعي داخل المملكة.وللتمكن من ذلك ، تم إضافة غايات للشركة تشمل إنشاء خطوط النفط والغاز والموائع والمنشآت ذات الصلة بها (باستثناء المياه) وأعمال الوساطة التجارية وأنشطة الاستيراد والتصدير وتجارة الغاز الطبيعي بالجملة وتشغيل محطات وخطوط الأنابيب وأنشطة خاصة بالنقل عبر خطوط الأنانبيب الأخرى.كما اشتملت الغايات الجديدة على أنشطة أخرى خاصة بأنشطة تملك وإقامة المشاريع التجارية (بدون تشييد)، وخدمات إدارة وتطوير المشاريع الاقتصادية بمختلف أنواعها وإنتاج الغاز والوقود الغازي وتوزيعه من خلال أنابيب رئيسية ونقل الغازات عبر الأنابيب.وبين الحياري أن الشركة الآن في صدد التواصل مع شركة المدن الصناعية ومنطقة معان بهدف العمل على إيصال الغاز الطبيعي للصناعات فيها وإنشاء الشبكات اللازمة لهذه الغاية، وأنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم معها في هذا الخصوص.وتشغل "جوتك" ثلاثة مرافق مستقلة موزعة بشكل إستراتيجي في الأردن ، والشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018، واستطاعت خلال هذه الفترة أن تكون المزود والمخزن لمعظم شركات تسويق المشتقات النفطية المرخصة، وشركات توزيع الغاز البترولي المسال في الأردن.وقررت الحكومة في 2017 إحلال الشركة اللوجستية محل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في جميع العقود المبرمة وتأجير الأراضي المقامة عليها المشاريع النفطية للشركة اللوجستية وفقا للإجراءات الحكومية والأنظمة والتعليمات الناظمة.على صعيد آخر ، جدد الحياري التأكيد على أن توريد المشتقات النفطية لم يتأثر حتى الآن بتصاعد الأحداث في منطقة مضيق باب المندب كون الموردين يتعاملون مع شركة أرامكو التي تزودها بالمشتقات من مصافي ينبع في المملكة العربية السعودية وهي منطقة بعيدة عن الأحداث الدائرة في البحر الأحمر.وذكر الحياري في رده على سؤال لـ"الغد" في هذا الخصوص أن العطاء الساري حاليا كان من المفترض أن تنتهي مدته بنهاية العام 2023، إلا أنه تم تمديده من باب التحوط حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل بنفس الشروط الحالية واصلا إلى ميناء العقبة، وذلك لتفادي أي تغيرات قد تطرأ نتيجة ظروف المنطقة قد تؤثر على كلف التأمين البحري وأجور الشحن.