الخرابشة: إستراتيجية الهيدروجين الأخضر جاهزة وإطلاقها قريبا

رهام زيدان

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عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة إن استراتيجية الهيدروجين الاخضر في الاردن جاهزة وسيتم اطلاقها قريبا.واضاف الخرابشة أمس، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، إن "هذه الاستراتيجية ستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.ووقع الخرابشة أمس مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء (Jordan Green Ammonia LLC)، لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الاخضر في الأردن، ووقعها عن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور وائل سليمان.وعن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال الخرابشة ان المذكرة هي الثالثة من نوعها وقعتها الوزارة في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من الدراسات الاولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.واعتبر الخرابشة أن المذكرة تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة ايجابية استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2030-2020) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مشيرا إلى أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر في الأردن.وأكد على الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق التزامات الاردن المتعلقة بالتغير المناخي.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور وائل سليمان إن موقع الأردن على الحزام الشمسي وتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير يعتبر ميزة، لافتا الى ضرورة تفعيل الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومة للبدء بالاستثمار في انتاج الهيدروجين الاخضر.وشركة الأردن للأمونيا الخضراء ( Jordan Green Ammonia LLC) هي شركة محلية مملوكة من قبل الشركتين العالميتين شركة(7Fidelity) الاماراتية وشركة (Hynfra) البولندية.ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي على تشكيل لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تتضمن مهامها متابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التشريعات والدراسات الناظمة له، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلقة بها.وتركز الاستراتيجية المحدثة التي تعمل الوزارة على إنهائها مع نهاية العام المقبل على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.