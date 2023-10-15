الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة: إستراتيجية الهيدروجين الأخضر جاهزة وإطلاقها قريبا

1697368858794645800
جانب من توقيع مذكرة التفاهم - (من المصدر)
عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة إن استراتيجية الهيدروجين الاخضر في الاردن جاهزة وسيتم اطلاقها قريبا.
واضاف الخرابشة أمس، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، إن "هذه الاستراتيجية ستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.اضافة اعلان
ووقع الخرابشة أمس مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء (Jordan Green Ammonia LLC)، لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الاخضر في الأردن، ووقعها عن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور وائل سليمان.
وعن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال الخرابشة ان المذكرة هي الثالثة من نوعها وقعتها الوزارة في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من الدراسات الاولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.
واعتبر الخرابشة أن المذكرة تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة ايجابية استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2030-2020) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مشيرا إلى أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر في الأردن.
وأكد على الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق التزامات الاردن المتعلقة بالتغير المناخي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور وائل سليمان إن موقع الأردن على الحزام الشمسي وتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير يعتبر ميزة، لافتا الى ضرورة تفعيل الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومة للبدء بالاستثمار في انتاج الهيدروجين الاخضر. 
وشركة الأردن للأمونيا الخضراء ( Jordan Green Ammonia LLC) هي شركة محلية مملوكة من قبل الشركتين العالميتين شركة(7Fidelity) الاماراتية وشركة (Hynfra) البولندية. 
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي على تشكيل لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تتضمن مهامها متابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التشريعات والدراسات الناظمة له، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلقة بها.
وتركز الاستراتيجية المحدثة التي تعمل الوزارة على إنهائها مع نهاية العام المقبل على قطاعات جديدة مثل  مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1697370709624735800

بربرية المحتل تفاقم حالة عدم اليقين لاقتصاديات المنطقة

منذ1 ساعة
1697373609364849800

منصات التواصل الاجتماعي.. هجمة مسعورة على الفلسطينيين

منذ1 ساعة
دنانير اردنية

1.45 مليار دينار مساعدات خلال 8 أشهر

منذ1 ساعة
الخدمات الرقمية

إستراتيجيات رقمنة الاقتصاد الأردني

منذ1 ساعة
برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)

لا عوائق أمام تشغيل الربط الكهربائي مع العراق

منذ23 ساعة
مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)

البنك الدولي: إعادة هيكلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 