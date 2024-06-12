 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة: نجاحات متحققة بالعمل على "الهيدروجين الأخضر"

الخرابشة يتحدث خلال فعاليات الورشة - (الغد)
الخرابشة يتحدث خلال فعاليات الورشة - (الغد)
عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن بعض الشركات التي وقعت معها الوزراة مذكرات تفاهم بخصوص الهيدروجين الأخصر انتهت من كل المتطلبات بموجب المذكرات الموقعة وتم الانتقال إلى الخطوات اللاحقة.اضافة اعلان
ولفت الخرابشة إلى النجاحات المتحققة في مذكرات التفاهم والدراسات التي أعدتها الشركات المطورة والمتخصصة بالهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورؤية التحديث الاقتصادي التي تطمح لجعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء. 
وأضاف الخرابشة خلال رعايته أمس فعاليات ورشة العمل الختامية لدراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن" أن المملكة من الدول المتقدمة في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ميزة للأردن وتعتبر متطلبا أساسيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال إن نجاح الأردن في الطاقة المتجددة مكننا من توقيع 12 مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتشكيل الفريق الوطني لمتابعة وتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وبين أن الورشة المنعقدة تعتبر الفعالية النهائية لإعداد الأطر التشريعية التنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واستخدامه وتصديره، مشيرا إلى أن صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الأردن هي صناعة جديدة تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمطورين وجهات التمويل الدولية.
وأضاف أن خطوة تطوير الأطر التشريعية بالشراكة مع الشركاء للبدء بإنتاج الهيدروجين الأخضر تأتي بالتوازي مع دراسات تطوير البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة حاليا لخدمة هذه الصناعة، لافتا إلى أنه سيتم تطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة أيضا.
وتهدف الدراسات لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني الناظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الأردن وتقديم المقترحات اللازمة لتحديث هذه الإطار بحيث يُمكن الأردن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الهيدروجين.
ويتم إعداد "دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين" من قبل شركة استشارية متخصصة بالمجال بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة دعم الإصلاحات الاقتصادية وبدعم مقدم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي تتم إدارته بالشراكة بين وزارة التخطيط و التعاون الدولي مع البنك الدولي بالأردن، وتعتبر الورشة الرابعة والأخيرة حول الدراسة، وتهدف إلى عرض النتائج النهائية والتوصيات للدراسة ومناقشة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ هذه التوصيات على المدى القصير والمتوسط، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات المعنية وكافة أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة الهيدروجين الأخضر.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصندوق الأردني للريادة ISSF

"الأردني للريادة" يستثمر مليوني دولار في صندوق "فينتشر سوق" الثاني

منذ 22 دقيقة
تلفريك عجلون أحد المشاريع الاستثمارية في المحافظات-(أرشيفية)

خبراء: توسيع البرامج وتوفير الخدمات لتعزيز السياحة الداخلية

منذ 23 دقيقة
شاب يقوم بتوضيب الألبسة في أحد المحلات في عمان-(أرشيفية)

أسر أردنية تستقبل عيد الأضحى بـ"القروض"

منذ1 ساعة
دنانير أردنية

طلب متزايد على الدينار مع قرب "الأضحى"

منذ1 ساعة
أضاحي

خطة رقابة حكومية على الأسواق خلال "الأضحى"

منذ1 ساعة
26d8b253-bf4b-48c5-b0d0-5e074298c887

الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة عند 5.5% متماشياً مع التوقعات

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |منذ 22 دقيقة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |منذ 22 دقيقة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |منذ 22 دقيقة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 منذ24 ساعة

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 