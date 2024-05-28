 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الدخل والمبيعات" تتبنى حزمة من المشاريع نحو التحول إلى دائرة رقمية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)
 قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توسعت في تقديم الخدمات الضريبية التي تقدمها للمكلفين إلكترونيا، حيث عملت على توفير جميع الخدمات للمكلفين إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة ضمن خطتها في تحسين الخدمات للمكلفين والشركاء الرئيسين مع الدائرة حيث بلغ عدد الخدمات الضريبية الإلكترونية التي تقدمها الدائرة (65) خدمة إلكترونية تشمل جميع الخدمات الضريبية الأساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دون أي حاجة إلى المراجعة الشخصية أو الوجاهية.اضافة اعلان
وأضاف أبو علي خلال محاضرة له في جامعة آل البيت بحضور الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أسامة نصير ونواب الرئيس وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور مرعي بني خالد وعدد من العمداء وأساتذة الجامعة وطلبتها.
وقال أبو علي  إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تبنيها حزمة من المشاريع إلى التحول لدائرة رقمية وذلك بتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا والربط الإلكتروني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة واستخدام التدقيق الإلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي وكذلك استخدام الرقابة الرقمية الإلكترونية على المصانع واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني واعتماد منصة إلكترونية للتسجيل الضريبي من خارج المملكة.
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