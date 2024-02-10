الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الدراسات المصرفية" و"اناليتكس موديز" يوقعان اتفاقية شراكة

Untitled-1
"الدراسات المصرفية" و"اناليتكس موديز" يوقعان اتفاقية شراكة
عمان - وقع معهد الدراسات المصرفية الأردني ومؤسسة "اناليتكس موديز" النسخة الموسعة من اتفاقية الشراكة بينهما.
وتعد "اناليتكس موديز" جزءا من "مؤسسة موديز" إحدى أكبر وأشهر وكالات تصنيف الائتمان في العالم.اضافة اعلان
ووقع اتفاقية الشراكة، مدير المعهد الدكتور رياض الهنداوي، ومدير "اناليتكس موديز"/ الشرق الأوسط سهيل شامية.
وتهدف الشراكة، إلى تعزيز الفرص التدريبية المتقدمة التي يتم تقديمها للمحترفين في القطاع المصرفي والمالي في الأردن من خلال إثراء سلسلة الندوات المتخصصة التي دأب المعهد على تقديمها بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية منذ العام 2015، إضافة إلى إطلاق شهادة مهنية دولية تحمل اعترافاً عالمياً في مجال تقييم الائتمان التجاري تحت مسمى "Certificate in Commercial Credit (CICC)".
وأشاد الدكتور الهنداوي، بأهمية هذه الشراكة للقطاع المصرفي والمالي المحلي، وبالدور المرتقب لهذه الشهادة في تعزيز قدرات المحترفين المصرفيين وتطوير مهاراتهم في تقييم الائتمان التجاري، ما يسهم في تعزيز متانة المحافظ الائتمانية وضبط إمكانيات تعثرها وزيادة ربحيتها.
وبين، أن المعهد سيتولى ترجمة بنود الاتفاقية على أرض الواقع مباشرةً من خلال عقد العديد من الندوات المتخصصة، كما سيتم طرح برنامج الشهادة المهنية وباللغتين العربية والإنجليزية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من جانبه، أشار شامية، إلى أن شهادة (CICC) تعد من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً في مجال تقييم الائتمان التجاري، وهي المعيار الذهبي في مجال الائتمان بالعالم، وستسهم في رفع الجدارات المعرفية والفنية لموظفي الائتمان من خلال زيادة القدرة على تحديد التأثير المحتمل لمخاطر الائتمان على المحفظة الائتمانية، وتحليل المقترض، وتحديد المخاطر، وهيكل الحل التمويلي الذي يتماشى مع رغبة المؤسسة في المخاطرة واستراتيجية رأس المال، وموازنة المخاطر مع الربحية والقدرة التنافسية عند تسعير التسهيلات الائتمانية، وتطبيق تقنيات مراقبة القروض الديناميكية من أجل تحديد علامات الإنذار المبكر بتدهور الائتمان والاستجابة لها قبل تخلف المتعامل عن السداد.
وتعد هذه الشراكة قفزة نوعية في الخدمات التدريبية المتخصصة في مجال تقييم الائتمان التجاري في المملكة، حيث تؤكد التزام الطرفين بتعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى الكفاءة في القطاع المصرفي والمالي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأسواق المصرفية والمالية الأردنية إقليمياً وعالمياً. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي-(ارشيفية)

1.4 % ارتفاع صادرات الأردن إلى العراق

منذ6 ساعة
268283_16_1681738226

منتدى اقتصادي أردني عراقي نيسان المقبل

منذ6 ساعة
5b243aced13ab31

94 مليون دولار الاستثمار التراكمي في 187 شركة يدعمها "أويسس 500"

منذ6 ساعة
1707566925587670900

بيع العقارات يتراجع 8 % الشهر الماضي

منذ6 ساعة
أدوات جديدة للتصدي للأزمات

أدوات جديدة للتصدي للأزمات

09 شباط 2024
مستثمر يراقب أسعار الأسهم في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل)

مؤشر البورصة ينخفض %0.35 في أسبوع

09 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 