الدولار يتراجع بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية

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تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية، الذي قد يؤكد احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 209 آلاف وظيفة في القطاعين العام والخاص، في يونيو الماضي، وهو أقل من تقديرات رويترز، عند 225 ألف وظيفة، ويمثل الشهر الثلاثين على التوالي من النمو الإيجابي للوظائف.الوظائف الأميركيةADP: القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف بأعلى وتيرة في عاموأفادت وزارة العمل الجمعة، بأن "الاقتصاد الأميركي واصل توفير الوظائف في يونيو، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية لكن دون المتوقع ".وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الوظائف لا يزال قوياً من منظور تاريخي، إلا أنه يمثل تراجعا كبيرا عن قراءة شهر مايو والتي تم تعديلها بالخفض من 339 ألف وظيفة إلى 306 آلاف وظيفة.وتراجع معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، في يونيو، متماشيا مع التقديرات، بالمقارنة مع 3.7 بالمئة في مايو، ومعدل المشاركة في القوى العاملة لم يتغير عند 62.6 بالمئة. ومعدل البطالة لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 1969.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة ضئيلة خلال اليوم، مع استقرار معظم العملات أمامه، باستثناء الين، الذي اتجه لأكبر ارتفاع في يوم واحد مقابل الدولار خلال شهر.نفطالنفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التواليوأظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية، أن الأجور المنتظمة سجلت أكبر زيادة سنوية لها في مايو منذ أوائل عام 1995، مما عزز توقعات المستثمرين بأن بنك اليابان سيعدل سياسة التيسير النقدي عاجلا وليس آجلا.تحركات الأسعارتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات بنسبة 0.28 بالمئة إلى 102.87 نقطة، بحلول الساعة 13:28 بتوقيت غرينيتش.وانخفض الدولار 0.87 بالمئة إلى 142.84 مقابل الين ليتراجع أكثر من واحد بالمئة تقريبا هذا الأسبوع ويسجل أكبر انخفاض أسبوعي له أمام العملة اليابانية في شهرين.وتراجع اليورو 0.80 بالمئة إلى 155.70 مقابل الين، وارتفع بـ 0.20 بالمئة إلى 1.0908 أمام الدولار.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.33 بالمئة إلى 1.2783 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.2780 الخميس، إذ راهنت الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 6.5 بالمئة في أوائل العام المقبل ارتفاعا من توقعات سابقة برفعها 6.25 بالمئة.وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6645 مقابل الدولار، لكن يبدو أنه سيتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين وعدم الإقبال على المخاطرة في الجلسات السابقة.وارتفع اليوان في التعاملات خارج الصين 0.2 بالمئة إلى 7.2434 مقابل الدولار.