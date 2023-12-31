الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يتكبد أول خسارة على أساس سنوي

ورقة الـ100 دولار - (تعبيرية)
ورقة الـ100 دولار - (تعبيرية)
لندن - صعد الدولار، لكنه ما يزال في طريقه لإنهاء عام 2023 على أول خسارة سنوية منذ عام 2020 أمام اليورو وسلة من العملات، بفضل توقعات السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في آذار (مارس) على أقرب تقدير.اضافة اعلان
وستتركز التساؤلات لعام 2024 حول متى يبدأ مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.
وصعد الدولار مقابل سلة من العملات 0.13 % إلى 101.32، مرتفعا من أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.61.
ومع ذلك ما يزال مؤشر الدولار يتجه لتسجيل خسارة بنسبة 2.10 % خلال هذا العام وبانخفاض بنسبة 4.62 % خلال الربع الحالي وهو أسوأ أداء خلال عام.
وانخفض اليورو 0.19 % إلى 1.1040 دولار، ليحوم دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار.
ويتجه اليورو نحو تحقيق مكاسب بنسبة 3.04 % لهذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ عام 2020. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 % إلى 1.2745 دولار أميركي ويمضي في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 5.39 %، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017. ومن المتوقع أن يسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.56 % مقابل الين الياباني حيث ما تزال العملة اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان.-(رويترز)
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