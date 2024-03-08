الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.. الطريق ما يزال طويلا

إبراهيم المبيضين

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عمان – رغم ما أنجزه الأردن حتى اليوم من تأسيس بيئة تشريعية والتزام بتبني استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، إضافة لتقدمه في المؤشرات العالمية لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الا ان الطريق ما يزال طويلا امامه لإدخال هذه التقنية في عملية التحول الرقمي والخروج بخدمات وحلول وبرامج تسهل تقديم الخدمة الحكومية وتساعد المواطن في انجاز معاملاته، بحسب خبراء.وطالب الخبراء بتسريع عملية تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وخدمات الحكومة وخصوصا ان هذه التقنية تتغير بشكل متسارع وكبير حتى لا نتخلف عن الركب ويستفيد اقتصادنا من كل مزاياها وخصوصا انها اليوم تعد واحدة من التقنيات الاساسية في دعم عملية التحول والدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة.وحدد الخبراء خمسة متطلبات لازمة حتى تتعمق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمل والخدمات الحكومية تتلخص في تقييم مستوى الجاهزية ووضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية في القطاع العام وتحديثها بشكل دوري، وتطوير السياسات والتشريعات والاعتبارات الاخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا ورصد التمويل الحكومي، الى جانب العمل بجد على تطوير المهارات وقدرات الموظفين في الحكومة للعمل وتبني واستخدام الذكاء الاصطناعي.ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.وتقنية الذكاء الاصطناعي تقوم على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بنفس الأعمال التي يؤديها البشر ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.وكان الأردن احتل الأردن المرتبة 55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من بين 193 دولة لعام الحالي، مقارنة بالمرتبة 63 من بين 181 دولة لعام 2022. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيًا، متقدما على البحرين، ومصر، والكويت، وتونس، وفق التقرير الذي أعدته مؤسسة "أوكسفورد انسايتس".أهمية تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكوميوقال الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي سامر عبيدات ان الذكاء الاصطناعي سيضيف أكثر من 16 تريلون دولار على اقتصاد العالم، وما يقارب الـ320 مليارا على اقتصاديات المنطقة العربية بحلول 2030.ويرى عبيدات ان الذكاء الاصطناعي "يعد محركا رئيسيا للتحول في مختلف القطاعات، ولا سيما في القطاع الحكومي"، ويجب العمل بجد على مواكبة هذه التقنية وخصوصا انها تتطور بشكل متسارع.وعن الفوائد التي تقدمها هذه التقنية للمؤسسات الحكومية، اكد عبيدات انها تحمل تأثيرا متعدد الجوانب مثل تحسين الخدمات الحكومية من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتصميم سياسات أكثر فاعلية تستجيب بدقة لاحتياجات المواطنين، وبالتبعية تحسين إدارة الموارد العامة مما يعزز الشفافية والمساءلة.واشار الى ان الذكاء الاصطناعي يتيح تقديم خدمات مخصصة لقطاعات محددة مثل القطاع التعليمي، والقطاع الصحي، كما انه ينتج العديد من الفوائد مثل زيادة الكفاءة الإدارية عبر الأتمتة الذكية للعمليات الروتينية وتقليل الأخطاء البشرية، ما يقود إلى توفير الوقت والموارد، والسماح للموظفين بالتركيز على مهام أكثر تعقيدًا وأهمية.وقال عبيدات ان للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي أثرا في تحسين صنع القرار كونه يعد كأداة قوية لتحليل البيانات المعقدة، ما يوفر رؤى دقيقة تساعد صانعي القرار في القطاع الحكومي على اتخاذ قرارات مستنيرة.خطوات ضرورية لتبني الذكاء الاصطناعيولتحقيق الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، اكد عبيدات انه يجب على الحكومات اتخاذ خطوات استراتيجية مهمة بناء على منهجيات علمية وعملية. وبين انه لا بد من العمل من قبل الحكومة بداية على تقييم مستوى الجاهزية ووضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية وبشكل دوري لان هذه الخطوة تسهم في توجيه الجهود نحو تخصيص الموارد اللازمة وتسريع عملية التحول إلى مؤسسات ذكية مدارة بالبيانات.واكد اهمية استثمار الحكومة في بناء القدرات والمهارات، وتطوير رأس مال بشري مستعد للمستقبل، بما في ذلك تأهيل المتخصصين في مجالات غير تقنية مثل القانون والطب والتعليم للمساهمة بفاعلية في عملية التحول الرقمي، فضلا عن اهمية تطوير القدرات والمهارات وتدريب الموظفين الحكوميين وتطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات وفهم كيفية تطبيقها بفعالية في العمليات الحكومية.كما اشار الى اهمية تطوير السياسات والتشريعات وانشاء قوانين وسياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة وأخلاقية في مختلف القطاعات، مبينا ان هذا يشمل وضع قواعد لحماية البيانات، والخصوصية، وضمان الشفافية، والمساءلة. إضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لضمان تبني ناجح للذكاء الاصطناعي، لافتا الى انه يجب أن تكون البنية التحتية التكنولوجية للحكومات قوية ومتطورة. هذا يشمل تحديث الأنظمة والشبكات التكنولوجية لتكون قادرة على دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.بدوره، قال خبير استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي معاذ العمري ان تحديد المؤسسات الحكومية الاكثر حاجة لاستخدام واستفادة من الذكاء الاصطناعي يعتمد على العديد من العوامل لعل اهمها (تعقيد وجهوزية البيانات في المؤسسات الحكومية) وطبيعة تلك المؤسسات وآلية تواصلها مع المواطنين.وبين ان من العوامل الاخرى المهمة هي الموارد البشرية في مجالات تحليل وعلوم البيانات وهندسة التعلم الآلي ومتخصصي بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، والأولويات والاستراتيجيات والتكلفة المالية: تختلف أولويات المؤسسات والوزارات بناءً على أهدافها الاستراتيجية ومخططاتها، والذكاء الاصطناعي يمكن توجيهه بطريقة تتناسب مع هذه الأولويات بشكل دقيق مع الاخذ بعين الاعتبار طبعا توفر الموازنات المالية المخصصة لذلك بسبب التكلفة العالية في بعض الاحيان لبناء نماذج متخصصة لآلية عمل هذه الوزارة أو المؤسسة.ويرى العمري ان الذكاء الاصطناعي مهم للمؤسسات الحكومية وهو يتخطى مجرد العمل على استخدام واحدة من اكبر التحولات التقنية حالياً بل يتعداها ليشمل تحسين الخدمات الحكومية من خلال تحليل البيانات الخاصة بالمواطنين وفهمها بشكل أفضل للوصول إلى تخصيص الخدمات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد وفير التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة.وبين ان رحلة تبني الذكاء الاصطناعي رحلة طويلة وتمر من خلال العديد من المراحل، لافتا الى ان الاردن قطع شوطا جيدا في التأسيس لبيئة تشريعية ووضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي والبدء بتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي.وأوضح انه يمكن لأي حكومة البدء بالرحلة عبر عدة مستويات اولها مستوى متخذي القرار وهو فهم أهمية الذكاء الاصطناعي وسبب الاستثمار فيه، والثاني: البدء ببناء الخطوات والاجراءات التي تساهم بتمكين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل المجتمع وتكون بالعادة عبر عدة محاور أهمها.وأكد اهمية البيانات لأنها تعتبر الوقود الذي يشغل نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنظيم كيفية الاستحواذ عليها وتخزينها وآلية تدفقها بين الوزارات والمؤسسات الحكومية يعتبر أولى الخطوات الصحيحة والمهمة التي يجب على الحكومات اتخاذها عن طريق اقرار استراتيجات البيانات التي تنطوي على خطط عمل مدروسة لتنظيمها وكيفة الاستفادة منها.وأشار الى دور البنية التحتية حيث لا يمكن لأي حكومة تستهدف التقدم بمجال الذكاء الاصطناعي أن تهمل هذا المحور المهم والذي يعتبر العمود الفقري للتمكين. فتطوير البنية التحتية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتحديثها بشكل مستمر يعد أمرا ضرورياً لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.وعن المحاور التي يجب التركيز عليها لتعزيز الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، قال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي ان اولها يتمثل في (توفر البيانات وجودتها) موضحا ان الوصول إلى البيانات عالية الجودة يعتبر أمرًا ضروريًا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الفعالة.وقال: "نحتاج الى نظام وطني شامل ومترابط مما يساهم في تحسين ممارسات جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها واستثمارها من اجل تطوير فعال للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.واكد اهمية (رصد التمويل الحكومي) للأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، والعمل على (تعزيز الوعي بمجال الذكاء الاصطناعي) بتبني استراتيجية لنشر الوعي الرقمي بين جميع فئات المجتمع والتعاون مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لنشر الوعي وتثقيف الجميع.وقال انه يجب ايضا العمل على تعزيز خدمات الانترنت وحق النفاذ للجميع خاصة في المناطق النائية مع تبني مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.واكد الصفدي اهمية معالجة الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالتحيز والخصوصية والشفافية قبل اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتحديث التشريعات والقوانين واعادة هندسة الإجراءات وتفعيل الهوية الرقمية وتطوير الامن السيبراني.