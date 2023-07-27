الخميس 27 تموز 2023
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الذنيبات يفتتح غرف التشغيل الرقمية الجديدة في المجمع الصناعي بالعقبة

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الذنيبات يفتتح غرف التشغيل الرقمية الجديدة في المجمع الصناعي بالعقبة
افتتح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، اليوم، غرف التشغيل الرقمية الجديدة (DCS) لمصنع حامض الكبريتيك ومصنع السماد وغرفة تحكم وحدة الأمونيا في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.اضافة اعلان
وجاء افتتاح الغرفة في إطار الإجراءات التطويرية والتحديثية لمنظومة العمل في الشركة والمرافق التابعة لها، بهدف تحسين الظروف التشغيلية وتوفير بيئة العمل الآمنة والمناسبة للعاملين.

 وأكد الدكتور الذنيبات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، وعضو مجلس ادارة الشركة مانيش قبطة، استمرار الشركة في عمليات التحديث والتطوير في أعمالها وفق أحدث المعايير الدولية المتبعة، وتوفير أعلى متطلبات السلامة المهنية للعاملين.

وأشاد الدكتور الذنيبات، بجهود العاملين في المجمع، وما يشهده من نقلة نوعية في آليات العمل والإنتاج، مشيرا لعمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المجمع وتستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، في ظل توجه الشركة نحو  الصناعات التحويلية، وخفض كلف الإنتاج والتعدين.

وبين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تتطلع وفي إطار خططها المستقبلية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الإنتاج والتصدير، وبما يعزز  مكانتها في سوق الفوسفات العالمي، ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

كما زار الدكتور الذنيبات، موقع مركز الإسعاف الطبي، الذي سيقام في المجمع الصناعي في العقبة لخدمة المنطقة الجنوبية الصناعية ، في إطار  مساهمات شركة مناجم الفوسفات لخدمة المجتمع المحلي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

ويشمل المشروع، الذي سيقام على نفقة الشركة، إنشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الإسعاف ورفده بـ 10 أسرّة.
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