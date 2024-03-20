الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب حبيس نطاق ضيق

أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالميا
الذهب
دبي- ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق أمس مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتعليقات من رئيسه جيروم باول، مما قد يسلط المزيد من الضوء على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.اضافة اعلان
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولار.
وفي ظل توقعات إبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مما كان متوقعا، مما قلل من الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
واستقر الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 24.88 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.5 % إلى 889.85 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 988.24 دولار.-(رويترز)
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