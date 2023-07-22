الأحد 23 تموز 2023
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الذهب.. طلب ضعيف وتجدد التحذيرات من العروض الوهمية

مصاغات ذهبية معروضة في إحدى محال بيع الذهب-(ارشيفية)
مصاغات ذهبية معروضة في إحدى محال بيع الذهب-(ارشيفية)
عمان- تراجع الطلب على الذهب في السوق المحلية، بحسب عاملين في القطاع، الذين جددوا تحذيراتهم من الصفحات الوهمية والعروض الكاذبة الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
وأكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، تراجع مستويات الطلب بنحو 50 % خلال الموسم الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال علان: "إن الطلب متوسط خلال هذه الفترة ودون المتوقع، إذ كان التجار يأملون أن يكون الطلب على الذهب خلال هذه الفترة فوق الجيد لكن خابت آمالهم". 
وأكد علان، أن التداولات أغلقت نهاية الأسبوع الماضي عند 1962 دولارا للاونصة خلال والسعر العالمي يعتبر مستقرا نسبيا.
وبين، أن المعدن النفيس شهد ارتفاعا وانخفاضا بنحو 20 دولارا للأونصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. ورجح علان، أن يزيد الطلب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).
وجدد تحذيره من التعامل مع الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تقوم بنشر عروض على الذهب، لافتا إلى أن أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالأسعار العالمية ولا يوجد عروض عليها.
وقال أحد تجار الحلي والمجوهرات أحمد الخالد: "إن الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية أقل من  المتوقع". وأشار، إلى أن امتحانات الثانوية العامة أدت إلى تأجيل المناسبات الاجتماعية خاصة الأعراس، مرجحا أن ترتفع مستويات الطلب على الذهب بعد انتهاء فترة الامتحانات.
وحذر الخالد، من العروض الوهمية التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها غير صحيحة وهي محاولات نصب واحتيال على المواطن.
واتفق صاحب محل بيع حلي ومجوهرات سلامة شهاب مع سابقيه بخصوص الطلب الضعيف، لافتا إلى أن السوق تشهد عمليات بيع ذهب من قبل المواطن اكثر من الشراء نظرا لارتفاع الأسعار ومحدودية دخل المواطن الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة.
وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطن بلغ نحو 40.1 دينار، وسعر شرائه من المواطن بلغ نحو 38.4 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن عيار 24 نحو 47.1 دينار وسعر بيعه نحو 44.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 35.7 دينار، وسعر بيعه 32.7 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 320 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 280 دينارا.
ويبلغ عدد محال صياغة الحلي والمجوهرات في الأردن قرابة 1000 محل موزعة في عموم المملكة.
وحسب تقارير دولية، استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي الجمعة الماضية مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الحالي.
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