الخميس 03 آب 2023
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الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع

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الذهب

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في تموز الماضي لتعزيز الرهانات على المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.اضافة اعلان
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 تموز المسجل في الجلسة الماضية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 4 أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني الماضي، أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التوقعات بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.
وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي 3 أسابيع، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولار للأوقية.
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