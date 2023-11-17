الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

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الذهب
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.اضافة اعلان
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش إلى 1984.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارا.
وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر تشرين الأول وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 في المئة وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 23.8 دولارا للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 في المئة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولارا لكنه ارتفع 6.4 في المئة خلال الأسبوع. كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.
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