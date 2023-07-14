الجمعة 14 تموز 2023
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الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ نيسان

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الذهب
تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.اضافة اعلان
وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعًا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار.
كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
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