الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبا.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولار للأونصة، وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2324.9 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولار وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

--(بترا)