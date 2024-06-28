الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث

تراجعت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية بحثا عن المزيد من المؤشرات بشأن مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321.18 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت الأسعار بقرابة 4% خلال هذا الربع.



كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولارا.



وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الذهب ارتفع خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة... كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، مما قدم دعما في الربع الثاني".



ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولارا، وصعد البلاتين 1.1% إلى 998.15 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق

مكاسب فصلية.



كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6% إلى 944.40 دولارا.