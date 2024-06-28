 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث

اسعار الذهب
اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية بحثا عن المزيد من المؤشرات بشأن مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321.18 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت الأسعار بقرابة 4% خلال هذا الربع.


كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولارا.


وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الذهب ارتفع خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة... كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، مما قدم دعما في الربع الثاني".


ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولارا، وصعد البلاتين 1.1% إلى 998.15 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق

مكاسب فصلية.


كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6% إلى 944.40 دولارا.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النفط

أسعار النفط تتراجع وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

21 حزيران 2024
اسعار الذهب

أسعار الذهب ترتفع

21 حزيران 2024
الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

14 حزيران 2024
الذهب

الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع مع تراجع الدولار

07 حزيران 2024
اقرأ أيضا
النفط

ارتفاع أسعار النفط

منذ 8 دقيقة
الأمير الحسين يرعى فعالية مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص 26-2

العمل على مواكبة مقتضيات الريادة والثورة الصناعية الرابعة

منذ12 ساعة
Untitled-1

489 ألف أردني يسافرون للسياحة في 3 أشهر

منذ13 ساعة
1719501270803552800

"تجارة الأردن" تدعو لبناء وحدة اقتصادية تكاملية مع سلطنة عمان

منذ13 ساعة
العلم الأردني

تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن يهبط 33 %

26 حزيران 2024
بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

12 % انخفاض مساحات الأبنية المرخصة

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

الديمقراطية

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر
 