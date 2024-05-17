الذهب يتجه لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تعزز آمال خفض الفيدرالي الأميركي لمعدل الفائدة هذا العام.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 2390.1 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل ارتفاع بواقع 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الإقتصادية.

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وتزامن ذلك، مع مكاسب الذهب هبوط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.