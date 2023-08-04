الجمعة 04 آب 2023
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الذهب يتجه لخسارة أسبوعية

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الذهب
يتجه الذهب فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع، الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.اضافة اعلان

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1936.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1971.70 دولار للأونصة.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسارالتضخم.

وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهرا في يوليو مع استمرار شح العمالة.

ورفع بنك إنجلترا (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوياته في 15 عاما أمس الخميس، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وحذر من أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة من الوقت.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.6 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث
على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1260.65 دولار للأوقية.
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