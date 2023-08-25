الجمعة 25 آب 2023
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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

ذهب
ذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.اضافة اعلان
وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولار .
وارتفع الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من آب، أمس الخميس، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.05 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 932.60 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1232.13 دولار.
وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 تموز. ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.
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