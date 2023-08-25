الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولار .
وارتفع الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من آب، أمس الخميس، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.05 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 932.60 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1232.13 دولار.
وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 تموز. ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.