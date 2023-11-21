الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار عالميا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون توقعات أسعار الفائدة.وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة الى 1988.29 دولار للأوقية.وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 بالمئة إلى 1990.10 دولار.وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقعات المستثمرين بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.26 دولار.