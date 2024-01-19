الذهب يرتفع مع إقبال على الملاذات الآمنة

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ارتفعت أسعار الذهب الخميس مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراع في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2019.12 دولارا للأوقية (الأونصة) عند التسوية، بعد يوم من انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2021.6 دولارا.وأعادت الولايات المتحدة الأربعاء جماعة الحوثي في اليمن إلى قائمتها للجماعات الإرهابية، مع مهاجمتهم ثاني سفينة تديرها الولايات المتحدة في منطقة البحر الأحمر هذا الأسبوع.وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة الأميركية عاجلا إذا كانت هناك أدلة "مقنعة" في الأشهر المقبلة على أن التضخم يتراجع أسرع مما كان متوقعا.ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.74 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 2.4% إلى 904.74 دولار وارتفع البلاديوم 2.7% إلى 940.28 دولارا.رويترز