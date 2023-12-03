الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يقترب من مستواه القياسي

الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار
الذهب
 قال نقيب اصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان سعر اونصة الذهب وصل الى 2070 دولارا للأونصة.
وأكد علان ان هذا السعر قريب للسعر التاريخي الذي سجله الذهب عند مستوى 2080 دولارا للأونصة.اضافة اعلان
وأضاف أن أسباب الارتفاع يعود الى عمليات الشراء العالمية لسلعة الذهب جراء احتمال تخفيض سعر الفائدة خلال العام المقبل مما ادى الى التمسك بالذهب كملاذ آمن.
وعن مستويات الطلب والعرض محليا أكد علان ان العرض ارتفع من ضعيف الى متوسط وأن الطلب ما يزال ضعيفا.
وحول مستويات الاسعار بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 41.9 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 40.2 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 49.1 دينار وسعر شرائه نحو 46.3 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 37.4 دينار وسعر شرائه 34.4 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الانجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 335 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 295 دينارا.
وحسب تقارير دولية سجلت أونصة الذهب عند مستوى 2072 دولارا، بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، لترتفع مكاسبها خلال 3 أسابيع متتالية إلى 7 %.
وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم والرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وفي 29 أكتوبر الماضي قفز سعر أونصة الذهب ليتجاوز حاجز الألفي دولار وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بتأثير من توسعة الجيش الصهيوني لعملياته في قطاع غزة.
وقال بين إيمونز رئيس الدخل الثابت في “New Edge Wealth”، إن الشهر الأخير من العام عادةً ما يخلق شهية أكبر للمعدن الأصفر، ولقد كان الأمر متسقاً للغاية في شهر ديسمبر من كل عام”.
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