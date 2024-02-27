الرواشدة: زيادة ضخ الكهرباء إلى الشبكة يتبع الحاجة التقديرية

رهام زيدان

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عمان - قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة: "إن زيادة ضخ الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية يتم حسب الحاجة التقديرية".وبين الرواشدة في رده على سؤال لـ"الغد"، أن إضافة قدرات توليدية جديدة إلى المشاريع على اختلافها سواء مشاريع توليد أو تطوير الشبكات أو تعزيز المنظومة يتم وفقا للحاجة أيضا، بما في ذلك متطلبات نسب النمو فيها والحفاظ على المنظومة الكهربائية وديمومتها وتوفرها.يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه مشاريع تابعة للقطاع الخاص وللحكومة بتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية وغير التقليدية، ثم تصدرها إلى شركة الكهرباء الوطنية الحكومية التي تقوم بدورها بتوزيعها إلى شركات التوزيع الثلاث التي تبيعها للقطاعات والمواطنين.وأكد الرواشدة، أن الشركة تواصل ضمن منهجية عملها تحسين الأداء ورفع كفاءتها بما يحافظ على أمن واستمرارية التزويد.وتبلغ الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر التوليد التقليدية 4200 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح نحو 1600 ميغاواط،يذكر أن إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية ارتفع بنسبة 1.7 % خلال الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة.وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 1946.5 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 1912.4 جيجا واط/ ساعة.وفي التفاصيل، زادت قيمة مبيعات الشركة الوطنية إلى شركات التوزيع المحلية الثلاث بنسبة 2.1 % لتبلغ 1900.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1862.1 جيجا واط ساعة في الفترة نفسها من العام الماضي، أما باقي الكمية المباعة كانت للمشتركين الكبار بمقدار 32.6 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 31.9 جيجا واط/ ساعة بارتفاع نسبته 2.2 % ثم جاءت الكميات المعدة للتصدير، إذ بلغت نحو 13.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 18.4 جيجا واط /ساعة بتراجع نسبته 28 %.وأشار البنك الدولي مؤخرا إلى أنه صرف 63 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار.